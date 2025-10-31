Falleció el actor francoturco Tchéky Karyo, conocido por "El Oso" y "Nikita"
El actor francoturco Tchéky Karyo, que participó en unas 80 películas, entre ellas El Oso de Jean-Jacques Annaud y Nikita, de Luc Besson, falleció este...
El actor francoturco Tchéky Karyo, que participó en unas 80 películas, entre ellas "El Oso" de Jean-Jacques Annaud y "Nikita", de Luc Besson, falleció este viernes a los 72 años.
"Valérie Keruzoré, su esposa, y sus hijos comunican con pesar la desaparición de Tchéky Karyo, fallecido por un cáncer este viernes 31 octubre", indicó su familia en un comunicado enviado a la AFP.
Nacido en Estambul en 1953, Tchéky Karyo se dio a conocer a finales de los años 1980, cuando protagonizó "El Oso", donde interpretaba a un cazador corroído por los remordimientos.
En 1990, encadenó otro éxito en su carrera con "Nikita", dirigida por Luc Besson.
La carrera de este políglota actor, que hablaba francés, inglés, español y árabe, empezó en el cine de autor francés.
En su ecléctica filmografía, se cuentan "Amélie" (Jean-Pierre Jeunet, 2001), la brasileña "Terra Estrangeira" (Walter Salles, 1995) y "1492: La conquista del paraíso" (Ridley Scott, 1992).
