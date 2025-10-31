LA NACION

Falleció el actor francoturco Tchéky Karyo, conocido por "El Oso" y "Nikita"

El actor francoturco Tchéky Karyo, que participó en unas 80 películas, entre ellas El Oso de Jean-Jacques Annaud y Nikita, de Luc Besson, falleció este...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Falleció el actor francoturco Tchéky Karyo, conocido por "El Oso" y "Nikita"
Falleció el actor francoturco Tchéky Karyo, conocido por "El Oso" y "Nikita"

El actor francoturco Tchéky Karyo, que participó en unas 80 películas, entre ellas "El Oso" de Jean-Jacques Annaud y "Nikita", de Luc Besson, falleció este viernes a los 72 años.

"Valérie Keruzoré, su esposa, y sus hijos comunican con pesar la desaparición de Tchéky Karyo, fallecido por un cáncer este viernes 31 octubre", indicó su familia en un comunicado enviado a la AFP.

Nacido en Estambul en 1953, Tchéky Karyo se dio a conocer a finales de los años 1980, cuando protagonizó "El Oso", donde interpretaba a un cazador corroído por los remordimientos.

En 1990, encadenó otro éxito en su carrera con "Nikita", dirigida por Luc Besson.

La carrera de este políglota actor, que hablaba francés, inglés, español y árabe, empezó en el cine de autor francés.

En su ecléctica filmografía, se cuentan "Amélie" (Jean-Pierre Jeunet, 2001), la brasileña "Terra Estrangeira" (Walter Salles, 1995) y "1492: La conquista del paraíso" (Ridley Scott, 1992).

jfg-jt/jlo/as/dth/jvb/mmy

LA NACION
Más leídas
  1. Se vienen semanas de grandes anuncios
    1

    Milei, ante el desafío de probar que esta vez será distinto

  2. Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con LLA en la ciudad
    2

    Martín Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con LLA en la ciudad

  3. Se fue libre de River, no para de hacer goles en Francia y es buscado por Barcelona para suceder a Lewandowski
    3

    Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado

  4. Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto
    4

    Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto

Cargando banners ...