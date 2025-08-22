Falleció el último piloto vivo de EEUU de la II Guerra

Donald McPherson sirvió como piloto de combate de la Marina a bordo del portaaviones USS Essex en el Pacífico, donde se enfrentó a las fuerzas japonesas durante los últimos años de la guerra. Obtuvo la Medalla de Oro del Congreso y tres Cruces de Vuelo Distinguidos por su servicio.

Sin embargo, su hija Beth Delabar dijo que sus seres queridos siempre sintieron que McPherson prefería un legado que reflejaba su dedicación a la fe, la familia y la comunidad en lugar de sus hazañas en tiempos de guerra.

McPherson fue catalogado como el último piloto estadounidense vivo del conflicto tanto por la Asociación Americana de Ases de Caza como por el Museo de Luchadores de Fagen de la Segunda Guerra Mundial.

Fue honrado en el evento Victory at Sea del museo el fin de semana pasado en Minnesota. Para ser considerado un as, un piloto tiene que derribar cinco o más aviones enemigos.

McPherson se alistó en la Marina en 1942 cuando tenía 18 años. A los aprendices no se les permitió casarse, por lo que él y su esposa Thelma se casaron justo después de completar el programa de vuelo de 18 meses en 1944. Voló cazas F6F Hellcat contra los japoneses como parte del escuadrón de cazas VF-83.

