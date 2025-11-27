Falleció Fuzzy Zoeller, el golfista cuyo chiste racista sobre Tiger Woods empañó su carrera

Fuzzy Zoeller, quien conquistó dos majors y fue uno de los personajes más extrovertidos del golf hasta que su carrera se vio empañada por un chiste insensible sobre Tiger Woods, falleció, según confirmó un colega. Tenía 74 años.

No se dio a conocer inmediatamente la causa de muerte. Brian Naugle, el director del torneo Insperity Invitational en Houston, dijo que la hija de Zoeller lo llamó el jueves con la noticia.

Zoeller fue el último jugador en ganar el Masters en su primer intento, en un desempate de tres hombres en 1979. Famosamente agitó una toalla blanca en Winged Foot en 1984 cuando pensó que Greg Norman lo había vencido, para eventualmente vencer a Norman en el desempate de 18 hoyos al día siguiente.

Pero fue durante el Masters de 1997 que cambió su popularidad.

Woods se encontraba en un momento decisivo de su carrera: la victoria más dominante en la historia del Augusta National. Zoeller elogió la actuación de Woods, de raza negra, en una entrevista con CNN antes de decir al final: "Entonces, ¿saben lo que ustedes hacen cuando él llega aquí? Le dan una palmada en la espalda y le dicen felicitaciones, que lo disfrute y díganle que no sirva pollo frito el próximo año. ¿Entendido?"

Sonrió y chasqueó los dedos, y mientras se alejaba se dio la vuelta y dijo: "O col rizada o lo que sea que sirvan".

Ese momento lo persiguió el resto de su carrera.

“He llorado muchas veces. Me he disculpado innumerables veces por palabras dichas en broma que simplemente no reflejan quién soy", publicó Zoeller para Golf Digest en 2008. "Tengo cientos de amigos, incluidas personas de color, que pueden dar fe de eso. Aun así, he llegado a aceptar el hecho de que este incidente nunca, nunca desaparecerá”.

___

