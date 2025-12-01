Falleció Nicola Pietrangeli, el máximo tenista italiano antes de Jannik Sinner. Tenía 92 años

ROMA (AP) — Nicola Pietrangeli, el campeón italiano de tenis de las décadas de 1950 y 1960 cuyos récords fueron recientemente superados por Jannik Sinner, pero que sigue siendo el jugador con más victorias en la Copa Davis de todos los tiempos, ha fallecido. Tenía 92 años.

La Federación Italiana de Tenis y Padel anunció el fallecimiento de Pietrangeli el lunes, sin proporcionar una causa del deceso. La federación señaló que Pietrangeli es el único jugador italiano que ha sido incluido en el Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Rafael Nadal, quien a menudo recibía el trofeo del Abierto de Italia de manos de Pietrangeli cuando ganó el torneo de Roma un récord de 10 veces, expresó su pesar en un mensaje escrito en italiano en X.

“Acabo de escuchar la triste noticia del fallecimiento de un gran del tenis italiano y mundial. Mis más sinceras condolencias a su familia, a su hijo Filippo y a toda la familia del tenis italiano. RIP Nicola", dijo Nadal.

Pietrangeli fue el primer jugador italiano en ganar un trofeo de Grand Slam, consagrándose en el Abierto de Francia en 1959. Revalidó ese título un año después y su récord de dos títulos de Grand Slam en individuales entre los jugadores italianos no fue superado hasta que Sinner ganó su segundo título consecutivo del Abierto de Australia en 2025, aumentando su total a tres.

Sinner suma cuatro majors.

“Gané $150 por el título de 1960, lo que cubrió dos meses de alquiler de mi casa en Roma”, dijo Pietrangeli a la Gazzetta dello Sport en 2020.

Pietrangeli también fue subcampeón en Roland Garros en 1961 y 1964, perdiendo ambas finales ante el español Manuel Santana. Conquistó el título de dobles en París en 1959 con Orlando Sirola.

“En 1964, Santana y yo hicimos una apuesta en la que el perdedor pagaría la cena”, dijo Pietrangeli. “Cumplí con el acuerdo y diez de nosotros salimos esa noche, incluidas nuestras esposas, y Manolo invitó al (futbolista español) Luisito Suárez”, dijo Pietrangeli. “Gasté todas mis ganancias del torneo para cubrir la velada".

Pietrangeli también alcanzó las semifinales en Wimbledon en 1960 y los cuartos de final en el Abierto de Australia en 1957.

“Nicola Pietrangeli no solo fue el primero en enseñarnos lo que realmente significaba ganar, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que nuestro (movimiento) de tenis se ha convertido”, dijo el presidente de la federación italiana, Angelo Binaghi.

Récords de la Copa Davis

En la Copa Davis, Pietrangeli tiene el récord de más victorias totales y más victorias en individuales, habiendo jugado 164 partidos para Italia en 66 eliminatorias. Su récord en individuales fue de 78-32 y su récord en dobles fue de 42-12. También formó la mitad de la pareja de dobles más exitosa de la Copa Davis con Sirola, ganando juntos 34 de sus 42 partidos.

Como jugador, Pietrangeli llevó a Italia a la final de la Copa Davis dos veces, perdiendo ambas veces fuera de casa contra un equipo de Australia que contaba con Rod Laver y Roy Emerson.

Pietrangeli finalmente levantó el trofeo de la Copa Davis como capitán en 1976, cuando entrenó a Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci y Antonio Zugarelli con una victoria sobre Chile, una final jugada en medio de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Hubo llamados para que Italia no viajara a Chile, pero Pietrangeli insistió en que los Azzurri fueran.

“Esa fue realmente mi mayor contribución para esa final”, dijo Pietrangeli. “Sin mí, Italia no habría viajado a esa final y no habríamos ganado".

Italia no ganó la Copa Davis nuevamente hasta que Sinner llevó a los Azzurri al título en 2023 y 2024; y luego Matteo Berrettini y Flavio Cobolli llevaron a Italia a una tercera Copa Davis consecutiva, y la primera en suelo local, en Bolonia el mes pasado.

“Nicola Pietrangeli fue la verdadera encarnación de todo lo que representa la Copa Davis: pasión, prestigio y orgullo por representar a tu nación”, dijo el presidente de la Federación Internacional de Tenis, David Haggerty.

“Además de alcanzar la cima del juego como individuo, Nicola realmente entendió lo que significaba jugar al tenis por algo más grande que él mismo, y sus increíbles logros están grabados en los 125 años de historia de la Copa Davis”, agregó Haggerty.

Stadio Pietrangeli

Después de terminar su carrera como jugador y entrenador, Pietrangeli se convirtió en una especie de “padrino” del tenis italiano. Era una presencia constante en la primera fila del Foro Itálico para el Abierto de Italia, un torneo que ganó en 1957 y 1961, venciendo a Laver en la última final.

En 2006, la cancha Pallacorda, rodeada de estatuas en el Foro Itálico, considerada uno de los estadios más pintorescos del circuito, fue renombrada como Stadio Pietrangeli. Pietrangeli dijo que quería que su funeral se llevara a cabo en la cancha que lleva su nombre.

Habrá una vista pública del cuerpo de Pietrangeli en la cancha que lleva su nombre el miércoles, seguida de un breve servicio conmemorativo, anunció la federación italiana. El funeral se llevará a cabo en un lugar diferente.

Nicola Chirinsky Pietrangeli nació en Túnez, que era una colonia francesa en ese momento, de padre italiano y madre rusa.

