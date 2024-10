Falleció Yehuda Bauer, prominente experto israelí en el Holocausto, a los 98 años

TEL AVIV, Israel (AP) — Yehuda Bauer, uno de los máximos expertos en el Holocausto quien influyó en la forma en que personas de todo el mundo estudian y aprenden sobre ese oscuro capítulo de la historia, falleció en Jerusalén. Tenía 98 años.

El instituto Yad Vashem informó del deceso el viernes en la noche, sin dar causa de defunción.

Bauer publicó decenas de libros y fundó numerosas iniciativas educativas sobre el Holocausto en una carrera que abarcó más de seis décadas. Hablaba checo, eslovaco, alemán, hebreo, yiddish, inglés, francés y polaco y aprendió galés cuando estudiaba en la Universidad de Cardiff en Gales. Su dominio de tantos idiomas le facilitó estudiar documentos en su idioma original, y comunicarse con públicos en todo el mundo.

“Uno de sus argumentos más importantes era que el Holocausto fue no solo un acontecimiento que afectó a un pueblo en particular, sino que es un acontecimiento universal”, dijo el doctor David Silberklang, historiador del Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Holocausto en Yad Vashem y quien trabajó con Bauer durante años.

“Una vez que ocurrió y que seres humanos hicieron lo que hicieron, quedó plasmado en la historia: el potencial de lo que los seres humanos son capaces de hacer y que por lo tanto podrán hacer nuevamente”, dijo Silberklang.

Bauer nació en Praga en 1926. De adolescente, su familia pudo huir de Europa en 1939 y vino a Palestina, que era entonces un mandato británico, vía Rumania. Al regresar de estudiar en Gales, se mudó al Kibutz Shoval en el sur de Israel y estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vivió en Jerusalén las últimas décadas de su vida.

Bauer inició su carrera académica en los años sesenta, en una época en que los israelíes apenas empezaban a hablar abiertamente del Holocausto. En los años inmediatos después de ese genocidio, muchos sobrevivientes estaban traumatizados y querían rehacer sus vidas, y muy pocos hablaban abiertamente sobre lo ocurrido.

Silberklang dijo que el país necesitaba tiempo y perspectiva antes de poder empezar a examinar al Holocausto académicamente, y que Bauer fue uno de los primeros en realizar investigaciones rigurosas sobre un tema que para muchos era demasiado doloroso.

En Israel, había vergüenza y sentimientos de culpa por la percepción de que muchos judíos “fueron como ovejas al matadero”.

Las investigaciones de Bauer se centraron en las maneras en que los judíos sí opusieron resistencia a los nazis, no solo con armas sino también con actividades como contrabando o con mantener sus costumbres religiosas o tradiciones culturales.

Algunas de sus publicaciones más conocidas fueron “American Jewry and the Holocaust” (“El judaísmo estadounidense y el Holocausto”); “Jews for Sale?” (“¿Judíos en venta?”) sobre las negociaciones para rescatar a judíos durante el Holocausto; “Death of the Shtetl” (“Muerte del Shtetl”) sobre la destrucción de las aldeas judías europeas y “Rethinking the Holocaust” (“Repensar el Holocausto”), que examina cuestiones fundamentales sobre cómo definir o explicar el Holocausto y cómo se puede comprar al Holocausto con otros genocidios. Bauer era conocido por dialogar con públicos no académicos y dio conferencia en todo el mundo.

