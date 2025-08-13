LA NACION

Fallo contra Trump: deberá restaurar fondos a UCLA

Demanda colectiva presentada por investigadores

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Fallo contra Trump: deberá restaurar fondos a UCLA

La jueza de distrito Rita Lin ordenó a la Fundación Nacional de Ciencias que restableciera las subvenciones suspendidas a UCLA, después de una audiencia sobre el caso que los demandantes describen como la terminación "arbitraria, caprichosa e ilegal" de las subvenciones de investigación de la administración Trump.

La jueza le dio a la administración Trump una semana para demostrar que está cumpliendo con la orden.

La decisión llega semanas después de que la administración Trump suspendiera US$584 millones en subvenciones federales para la escuela, aproximadamente un tercio de las cuales son de la Fundación Nacional de Ciencias, debido a las afirmaciones de manejo inadecuado del antisemitismo en el campus. (ANSA).

