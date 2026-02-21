Fallo de la Corte Suprema ofrece poco alivio a republicanos divididos por aranceles de Trump

WASHINGTON (AP) — Por unas cuantas horas del viernes, los republicanos del Congreso de Estados Unidos parecieron obtener un poco de alivio respecto de uno de los mayores puntos de fricción que han tenido con el gobierno del presidente Donald Trump. No duró mucho.

La Corte Suprema anuló una importante porción del régimen global de aranceles de Trump, al dictaminar que la facultad de imponer gravámenes recae en el Congreso. Muchos republicanos recibieron la decisión, tomada el viernes por la mañana, con declaraciones mesuradas; algunos incluso la elogiaron, y los líderes del Partido Republicano afirmaron que trabajarían con Trump en materia de aranceles de aquí en adelante.

Pero por la tarde, el mandatario dejó claro que no tenía intención de trabajar con el Congreso y que, en cambio, actuaría por su cuenta imponiendo un nuevo arancel global del 10% a las importaciones. El sábado por la mañana, indicó que elevaría ese nuevo gravamen del 10% al 15%. Lo hace al amparo de una ley que limita los aranceles a 150 días y que nunca se había invocado de esta manera. Esa decisión no solo podría tener importantes implicaciones para la economía mundial, sino garantizar también que los republicanos tengan que seguir respondiendo por los aranceles de Trump durante meses, en especial, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

“Yo tengo el derecho de imponer aranceles, y siempre he tenido el derecho de imponer aranceles”, declaró Trump en una conferencia de prensa, y añadió que no necesita al Congreso. El sábado, publicó en redes sociales para calificar como sus nuevos héroes a los tres jueces disidentes de la Corte Suprema.

Los aranceles han sido una de las pocas áreas en las que el Congreso, controlado por los republicanos, se ha distanciado de Trump. En distintos momentos, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron resoluciones destinadas a exponer su desaprobación de los gravámenes que se imponían a socios comerciales como Canadá. También es uno de los pocos temas en los que legisladores republicanos, que se formaron políticamente en un partido que, en gran medida, defendía el libre comercio, han expresado críticas a las políticas económicas de Trump.

“Los vacíos méritos de las amplias guerras comerciales con los amigos de Estados Unidos ya eran evidentes mucho antes de la decisión de hoy”, aseguró en un comunicado el senador Mitch McConnell, que fue líder republicano del Senado durante muchos años, y agregó que los aranceles elevan los precios de las viviendas y afectan otras industrias importantes para Kentucky, su estado natal.

Al menos un congresista republicano que, la semana pasada, votó en contra de los aranceles de Trump a Canadá ahora enfrenta consecuencias políticas. El sábado, Trump publicó en su plataforma Truth Social que le retiraba su respaldo al representante de Colorado, Jeff Hurd, para su reelección debido a su falta de apoyo a los aranceles y que, en su lugar, apoyaba a Hope Scheppelman, la rival de Hurd en las primarias republicanas.

“El congresista Hurd forma parte de un pequeño número de legisladores que me han decepcionado a mí y a nuestro país”, escribió Trump. “Está más interesado en proteger a países extranjeros que nos han estafado durante décadas que en Estados Unidos de América”.

Cómo planean aprovechar los demócratas la guerra comercial de Trump

Los demócratas, que buscan recuperar el control del Congreso, pretenden hacer suyo el argumento de McConnell. El viernes, en una conferencia de prensa, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sostuvo que los nuevos aranceles de Trump “seguirán elevando los costos de la gente y perjudicarán al pueblo estadounidense tanto como lo hicieron sus aranceles anteriores”.

Schumer desafió a los republicanos a impedir que Trump imponga su nuevo arancel global. Los demócratas también pidieron el viernes que se envíen reembolsos a los consumidores de Estados Unidos por los aranceles anulados por la Corte Suprema.

“El pueblo estadounidense pagó estos aranceles y el pueblo estadounidense debería recuperar su dinero”, escribió en redes sociales la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren.

Todo ello encajó con uno de los mensajes centrales de los demócratas para la campaña de mitad de mandato: que Trump no ha logrado abaratar el costo de vida y ha hecho que los precios aumenten con los aranceles.

Las empresas medianas de Estados Unidos han tenido que absorber los impuestos a las importaciones trasladándolos a los clientes en forma de precios más altos, empleando a menos trabajadores o aceptando menores ganancias, según un análisis del JPMorganChase Institute.

¿Actuará el Congreso sobre los nuevos aranceles de Trump?

La decisión tomada el viernes por la Corte Suprema dejó claro que una mayoría de jueces considera que, conforme a la Constitución, solo el Congreso tiene la autoridad para imponer aranceles. Sin embargo, Trump firmó rápidamente una orden ejecutiva citando la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente la facultad de imponer gravámenes temporales a las importaciones cuando existen “grandes y graves déficits de la balanza de pagos de Estados Unidos” u otros problemas de pagos internacionales. Esa autoridad nunca se ha utilizado y, por lo tanto, nunca se ha puesto a prueba en los tribunales.

En ocasiones, los republicanos han advertido a Trump sobre las posibles repercusiones económicas de sus planes arancelarios. Sin embargo, antes del “Día de la Liberación”, en el que el mandatario impuso aranceles globales en abril del año pasado, los líderes republicanos evitaron desafiarlo directamente.

Algunos legisladores republicanos celebraron la nueva política arancelaria, lo que puso de relieve una división generacional entre los miembros de ese partido, donde un grupo mayoritariamente más joven respalda con firmeza la estrategia de Trump. En lugar de ceñirse a la doctrina tradicional del libre comercio, promueven el proteccionismo de “Estados Unidos primero”, con la esperanza de que reavive la fabricación en Estados Unidos.

El senador republicano Bernie Moreno, un novato de Ohio, arremetió el viernes contra el fallo de la Corte Suprema y pidió a los legisladores republicanos “¡codificar los aranceles que habían convertido a nuestro país en el país más atractivo del planeta!”.

Mientras tanto, algunos republicanos opositores a los aranceles celebraron abiertamente la decisión de la Corte Suprema. El representante Don Bacon, un crítico del gobierno que no busca la reelección, escribió en redes sociales que “el Congreso debe valerse por sí mismo, asumir votaciones difíciles y defender sus atribuciones”.

Bacon pronosticó que se produciría más resistencia republicana. Él y unos cuantos miembros más del Partido Republicano fueron fundamentales a principios de este mes para forzar una votación en la Cámara sobre los aranceles de Trump a Canadá. Cuando esa medida fue aprobada, el presidente prometió represalias políticas contra cualquier republicano que votara para oponerse a sus planes arancelarios.

___

Los periodistas de The Associated Press Matt Brown, Joey Cappelletti y Lisa Mascaro contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.