Fallo eléctrico deja sin servicio a 2,3 millones de personas en México
Un fallo en una línea de interconexión dejó este viernes sin electricidad a 2,3 millones de personas
- 1 minuto de lectura'
Un fallo en una línea de interconexión dejó este viernes sin electricidad a 2,3 millones de personas en el sureste de México, aunque el servicio ya se ha restablecido en un 50% en amplios sectores, informaron las autoridades.
La falla afectó a los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que conforman una de las joyas turísticas de este país de 130 millones de habitantes, según un reporte de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su cuenta de X.
"Fueron 2,3 millones de ciudadanos los usuarios afectados", dijo por su parte Héctor López, director de operaciones de la estatal Comisión Federal de Electricidad.
El servicio ya se restableció en un 50% en Yucatán y Quintana Roo, agregó a la prensa el funcionario, quien aseguró que no hay reportes de afectación en el suministro de agua potable ni en hospitales.
axm/acc/cjc
