Fallos en las pulseras para maltratadores vuelven este martes al Congreso

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores vuelven este martes al Congreso de los Diputados. En concreto, se debatirán las incidencias en estos dispositivos en la Comisión de Igualdad. Así, se debatirán y votarán proposiciones no de ley de los diferentes grupos parlamentarios, entre las que se encuentra una iniciativa del PP "para exigir responsabilidades y una auditoría urgente" sobre los "fallos" del sistema Cometa, encargado del seguimiento de las pulseras.

Esta proposición de los 'populares' surge después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en los dispositivos telemáticos para maltratadores. El PP exige en su iniciativa el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como "máxima responsable política de la gestión negligente del sistema Cometa y de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual".

Además, insta a los ministerios de Igualdad y de Interior a publicar "de manera inmediata y detallada" todos los datos relativos a los fallos del sistema. Para ello, pide conocer el número de víctimas afectadas, así como el número de procedimientos, la tipología de los fallos y la duración "real" de las incidencias y protocolos de respuesta activados. De la misma manera, la comisión abordará la iniciativa del PP para puesta en marcha de un plan de ayudas para favorecer la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras una excedencia por cuidado de hijos o de un familiar. PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER

Por otro lado, se debatirá la propuesta de Sumar de reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer, una institución gestionada por órdenes religiosas de monjas, que fue creada en 1941 y que continuó activa hasta bien avanzada la democracia, en concreto, hasta 1985.

Igualmente, el socio minoritario del Gobierno plantea la necesidad de que el Defensor del Pueblo abra una investigación sobre los abusos que tuvieron lugar en estos centros en los que fueron recluidas contra su voluntad para "impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica". En cuanto a las iniciativas del PSOE, la comisión abordará la proposición no de ley socialista para la "erradicación del machismo que aún se practica en determinadas fiestas populares en España" y también el "abordaje de la violencia de género que padecen las mujeres gitanas".

Finalmente, Vox pedirá en la comisión promover la derogación de la Ley Trans, que, a su juicio pone "en riesgo" espacios de intimidad de mujeres y niñas.