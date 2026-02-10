Falta de nieve en oeste de EE. UU. genera preocupación por escasez de agua e incendios

La falta de nieve y el calor sin precedentes están afectando a la mayor parte del oeste de Estados Unidos, agotando los suministros de agua, agravando el riesgo de incendios forestales y perjudicando el turismo y la recreación invernal.

Los científicos dicen que la cobertura de nieve y la profundidad de la nieve están en los niveles más bajos que han visto en décadas, mientras que al menos 67 estaciones meteorológicas del oeste han registrado su período diciembre-febrero más cálido. La cobertura de nieve normal en esta época del año debería ser de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados (460.000 millas cuadradas), aproximadamente del tamaño de California, Utah, Idaho y Montana, pero este año es solo del tamaño de California, alrededor de 401.448 kilómetros cuadrados (155.000 millas cuadradas), según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo.

"No he visto un invierno como este antes", afirmó el director del centro, Mark Serreze, quien ha estado en Colorado casi 40 años. "Este patrón en el que estamos es increíblemente persistente".

El manto de nieve, medido por la cantidad de agua atrapada en su interior, en Oregon no solo es el más bajo registrado, sino que es un 30% más bajo que el récord anterior, apuntó Jason Gerlich, coordinador del sistema de alerta temprana de sequía regional para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Gran parte de Estados Unidos al este de las Montañas Rocosas está cubierto de nieve y soportando más de dos semanas de frío anormal, pero en West Jordan, Utah, un suburbio de Salt Lake City, Trevor Stephens fue a la tienda la semana pasada en pantalones cortos de gimnasio y una camiseta.

"En este momento no hay nieve en el suelo", expresó en una entrevista en video, mirando por su ventana y lamentando la falta de oportunidades para practicar snowboard. "Definitivamente preferiría tener carreteras heladas y nieve que lo que está sucediendo aquí ahora mismo".

Preocupaciones sobre el suministro de agua e incendios forestales

Las estaciones de esquí ya estaban agobiadas durante una temporada difícil, pero la falta de nieve ha agravado las preocupaciones sobre los efectos más amplios.

Oregon, Colorado y Utah han reportado su manto de nieve más bajo a nivel estatal desde principios de la década de 1980, hasta donde llegan los registros.

Un enero seco ha significado que la mayoría de los estados han recibido la mitad de su precipitación promedio o incluso menos. Junto con días soleados y temperaturas más altas de lo normal, eso ha significado poca acumulación de nieve en un mes que históricamente recibe mucha nieve en el noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas del Norte. Debido a las fuertes lluvias en diciembre, California está en mejor forma que los otros estados, dicen científicos.

Hasta el lunes, habían pasado 327 días desde que el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City recibió 2,5 centímetros (una pulgada) de nieve, lo que lo convierte en el período más largo desde 1890-91, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La falta de nieve en Colorado y Utah ha afectado particularmente a la Cuenca del Río Colorado Superior, notó Gerlich.

Si cae mucha nieve en la montaña, eso se derrite lentamente a medida que el invierno se calienta hacia la primavera, lo que proporciona un flujo constante de agua a arroyos y ríos. Eso ayuda a garantizar que haya suficiente agua más adelante para la agricultura, las ciudades, los sistemas eléctricos hidroeléctricos y más.

Pero la falta de nieve o un deshielo demasiado rápido significa que menos agua repondrá ríos como el Colorado más adelante en la temporada.

"Este es un problema bastante grande para la cuenca del Colorado", indicó Daniel Swain del Instituto de Recursos Hídricos de la Universidad de California.

Los expertos señalan que la falta de nieve también podría provocar un inicio prematuro de la temporada de incendios forestales. La nieve que desaparece antes de lo normal deja el suelo expuesto a un clima más cálido en la primavera y el verano, y seca los suelos y la vegetación más rápido, apuntó Daniel McEvoy, investigador del Centro Climático Regional del Oeste.

Demasiado cálido para nevar

Aunque ha estado seco, la falta de nieve se debe principalmente a lo cálido que ha estado el oeste, lo cual está conectado al cambio climático por la quema de carbón, petróleo y gas natural, según científicos. Desde el 1 de diciembre, se han roto o igualado más de 8.500 récords diarios de temperatura alta en el oeste, según datos de la NOAA.

Gran parte de la precipitación que normally caería como nieve y permanecería en las montañas durante meses está cayendo como lluvia, que se escurre más rápido, sostuvieron Swain y otros científicos. Es un problema sobre el que los científicos han advertido con el cambio climático.

Quedarse sin nieve ocurre de vez en cuando, pero es el calor lo que ha sido tan extremo, lo cual es más fácil de vincular al cambio climático, aseguró Russ Schumacher, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad Estatal de Colorado y climatólogo estatal de Colorado.

"Fue tan cálido, especialmente en diciembre, que la nieve solo caía en las partes más altas de las montañas", dijo McEvoy. "Y luego pasamos a enero y se volvió realmente seco casi en todas partes durante las últimas tres a cuatro semanas y se mantuvo cálido".

Se espera un clima más húmedo y fresco

Los meteorólogos esperan un clima más húmedo y fresco en todo el oeste esta semana con algo de nieve, por lo que este podría ser el pico de la sequía. Pero aún será más cálido de lo habitual en muchas áreas, y los científicos no son optimistas de que la nieve sea suficiente.

"No creo que haya forma de que volvamos al promedio o algo cercano a eso", aseveró Schumacher. "Pero al menos podemos reducir esos déficits un poco si se vuelve más activo".

___________________________________

The Associated Press recibe apoyo de la Walton Family Foundation para la cobertura de políticas ambientales y sobre agua. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.