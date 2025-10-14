"Faltan dos jornadas trascendentales", advierte DT de Honduras tras ganar a Haití

El DT de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, rebajó este lunes la euforia de la hinchada local tras ganar 3-0 a Haití en la cuarta fecha de la eliminatoria final de Concacaf para el Mundial de 2026.

Con esta goleada, y a falta de dos jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido de Haití con 5, Costa Rica con 3 y Nicaragua con 1, aunque costarricenses y nicaragüenses tienen un partido menos.

“Todo es felicidad, todo es celebración, pero (estamos) muy conscientes de que faltan dos jornadas trascendentales, importantes”, dijo Rueda en conferencia de prensa.

“Es importante que se mantenga esa ilusión de ir al Mundial” y “si somos inteligentes y somos tácticos, como hemos sido, podemos sacar los resultados que nos den la diferencia” para clasificar, añadió.

Honduras cerrará la eliminatoria el 13 de noviembre en Nicaragua y el 18 en Costa Rica. Si el equipo catracho gana en Nicaragua y Costa Rica y Haití empata en la próxima fecha, los dirigidos por Rueda clasificarán directamente al Mundial.

Sin embargo, Rueda dijo que el resto de la eliminatoria va a ser “cerrada” y “sufrida”.

Además, también afirmó que su equipo hizo “un partido redondo” ante Haití, donde los jugadores “de verdad que le pusieron alma, corazón y vida” y “por eso ese resultado”.

Sin embargo, Rueda cree que su equipo debió anotar más goles para tener una mejor diferencia de cara a la clasificación final.

