Familia de cinco muere en Filipinas tras azote de tormenta tropical

La tormenta tropical Fengshen mató el domingo a una familia de cinco personas al arremeter contra la isla de Luzón, la principal de Filipinas, informaron la policía y autoridades de emergencias.

La familia, en la que había dos niños de dos y 11 años, fue aplastada por la caída de un árbol sobre su casa al amanecer, dijo a AFP el policía Sonny Ombajino, en una consulta telefónica.

El hecho ocurrió en una aldea cercana al pueblo de Pitogo, unos 153 kilómetros al sureste de Manila, cuando la tormenta avanzó por la noche sobre el sureste de Luzón.

Fengshen pasó el domingo sobre la bahía de Manila con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y debía embestir las provincias al norte de la capital, según el servicio meteorológico estatal.

Al menos 47.000 personas se trasladaron a refugios designados por el gobierno en el sureste de Luzón, indicaron autoridades de manejo de desastres, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Filipinas suele enfrentar unas 20 tormentas y tifones por año, que suelen golpear zonas donde viven millones de personas.

Los científicos advierten que las tormentas se han vuelto más potentes debido al calentamiento global, causado por humanos.

cgm/mtp/mas/atm