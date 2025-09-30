Familia de cuatro personas muere en la región ucraniana de Sumy tras un ataque ruso con drones

30 sep (Reuters) -

Dos hermanos de cuatro y seis años y sus padres murieron en un ataque nocturno de aviones no tripulados rusos contra un pueblo de la región septentrional de Sumy, informó el martes el gobernador regional, Oleh Hryhorov.

"Anoche, el enemigo atacó a propósito un edificio residencial con un dron de ataque en el pueblo de Chernechchyna", escribió Hryhorov en la aplicación de mensajería Telegram.

Añadió que los cuerpos de la familia fueron sacados de entre los escombros.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información.

Las fuerzas rusas están inmersas en una larga y cruenta guerra a lo largo de la línea del frente que atraviesa el este y el sur de Ucrania, pero también han intentado afianzarse en zonas como Sumy, fronteriza con la región rusa de Kursk.

Rusia niega haber atacado a civiles en sus ataques casi diarios con drones y misiles contra Ucrania. Miles de civiles han muerto y viviendas, bloques de apartamentos y locales comerciales han resultado dañados y destruidos. (Información de Anna Pruchnicka; edición de Mike Collett-White y Kate Mayberry; editado en español por Irene Martínez)