Familia de pescador colombiano muerto en bombardeo denuncia a EEUU ante la CIDH
La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los ataques ordenados por Donald Trump en el Caribe denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y...
La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los ataques ordenados por Donald Trump en el Caribe denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y negó que transportara droga en su lancha.
El 15 de septiembre, Alejandro Carranza salió a pescar a mar abierto desde la ciudad de Santa Marta y a los días apareció muerto, contaron sus familiares a la AFP en octubre. En los ataques de Washington han muerto más de 80 personas que viajaban en lanchas supuestamente cargadas de droga en el Caribe y el Pacífico.
"Sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, fue el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas", dice la denuncia, a la que la AFP tuvo acceso el miércoles.
