LA NACION

Familia de pescador colombiano muerto en bombardeo denuncia a EEUU ante la CIDH

La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los ataques ordenados por Donald Trump en el Caribe denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Familia de pescador colombiano muerto en bombardeo denuncia a EEUU ante la CIDH
Familia de pescador colombiano muerto en bombardeo denuncia a EEUU ante la CIDHTWITTER - TWITTER

La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los ataques ordenados por Donald Trump en el Caribe denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y negó que transportara droga en su lancha.

El 15 de septiembre, Alejandro Carranza salió a pescar a mar abierto desde la ciudad de Santa Marta y a los días apareció muerto, contaron sus familiares a la AFP en octubre. En los ataques de Washington han muerto más de 80 personas que viajaban en lanchas supuestamente cargadas de droga en el Caribe y el Pacífico.

"Sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, fue el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas", dice la denuncia, a la que la AFP tuvo acceso el miércoles.

als/lv/mel

LA NACION
Más leídas
  1. Una joven denunció al dueño del departamento que alquila de espiarla con cámaras
    1

    Escándalo en La Rioja: una joven denunció al dueño del departamento que alquila de espiarla con cámaras

  2. Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación
    2

    Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”

  3. La revelación del CEO de Jetsmart sobre el precio de los pasajes
    3

    EL CEO de Jetsmart destacó la desregulación del sector, pero advirtió que los impuestos pueden llegar al 77% del pasaje

  4. El Banco Central amplió la investigación contra empresas ligadas a Sur Finanzas y un club se “rebeló”
    4

    El Banco Central amplió la investigación contra las empresas vinculadas a Sur Finanzas y un club se “rebeló”

Cargando banners ...