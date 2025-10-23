Familia de trinitense muerto en bombardeo de EEUU dice que llamó antes de embarcar
La familia de uno de los dos trinitenses muertos en un ataque estadounidense contra una presunta nar
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La familia de uno de los dos trinitenses muertos en un ataque estadounidense contra una presunta narcolancha dijo el miércoles a la AFP que su pariente los contactó por videollamada justo antes de embarcar en Venezuela rumbo a su país.
El presidente Donald Trump informó el martes pasado de la operación militar en la que una lancha fue bombardeada por un misil.
"Antes de subir al bote, me llamó por videollamada", dijo Sallycar Korasingh, hermana de Rishi Samaroo, de 41 años. "Hablamos y me mostró que iba a embarcar. Fue justo antes de la medianoche del domingo entrando en lunes (13 de octubre). Le tomé una foto".
pb-pgf/jt/cjc
LA NACION
Otras noticias de Venezuela
Más leídas
- 1
El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions League, que mostró cómo relata Bambino Pons
- 2
Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025
- 3
La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump
- 4
“Mi hija iba a ser abanderada hasta que explotó todo”. El drama de las mamás de adolescentes con problemas de consumo y salud mental