Familia de trinitense muerto en bombardeo de EEUU dice que llamó antes de embarcar

La familia de uno de los dos trinitenses muertos en un ataque estadounidense contra una presunta narcolancha dijo el miércoles a la AFP que su pariente los contactó por videollamada justo antes de embarcar en Venezuela rumbo a su país.

El presidente Donald Trump informó el martes pasado de la operación militar en la que una lancha fue bombardeada por un misil.

"Antes de subir al bote, me llamó por videollamada", dijo Sallycar Korasingh, hermana de Rishi Samaroo, de 41 años. "Hablamos y me mostró que iba a embarcar. Fue justo antes de la medianoche del domingo entrando en lunes (13 de octubre). Le tomé una foto".

