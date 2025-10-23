LA NACION

Familia de trinitense muerto en bombardeo de EEUU dice que llamó antes de embarcar

La familia de uno de los dos trinitenses muertos en un ataque estadounidense contra una presunta nar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Familia de trinitense muerto en bombardeo de EEUU dice que llamó antes de embarcar
Familia de trinitense muerto en bombardeo de EEUU dice que llamó antes de embarcar

La familia de uno de los dos trinitenses muertos en un ataque estadounidense contra una presunta narcolancha dijo el miércoles a la AFP que su pariente los contactó por videollamada justo antes de embarcar en Venezuela rumbo a su país.

El presidente Donald Trump informó el martes pasado de la operación militar en la que una lancha fue bombardeada por un misil.

"Antes de subir al bote, me llamó por videollamada", dijo Sallycar Korasingh, hermana de Rishi Samaroo, de 41 años. "Hablamos y me mostró que iba a embarcar. Fue justo antes de la medianoche del domingo entrando en lunes (13 de octubre). Le tomé una foto".

pb-pgf/jt/cjc

LA NACION
Más leídas
  1. El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions, que agarró desprevenidos a los relatores
    1

    El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions League, que mostró cómo relata Bambino Pons

  2. Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025
    2

    Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025

  3. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    3

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  4. Es mamá de una adolescente y cuenta cómo es lidiar con una adicción
    4

    “Mi hija iba a ser abanderada hasta que explotó todo”. El drama de las mamás de adolescentes con problemas de consumo y salud mental

Cargando banners ...