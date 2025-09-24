Familia de una de las 67 víctimas del accidente aéreo en Washington demanda a la FAA, Ejército y AA

La familia de una de las 67 personas que murieron cuando un avión de pasajeros colisionó en enero con un helicóptero del Ejército sobre Washington, D.C., demandó al gobierno y a las aerolíneas involucradas.

Se espera que otras familias se unan a esta primera demanda que busca responsabilizar a la Administración Federal de Aviación (FAA), al Ejército, a American Airlines y a su socio regional, PSA Airlines, por el peor accidente aéreo en Estados Unidos desde 2001. PSA Airlines operaba el vuelo 5342 que colisionó el 29 de enero.

La viuda de Casey Crafton, de Connecticut, quien tiene tres niños pequeños, presentó la demanda. Sus abogados también representan a la mayoría de las familias de las personas que murieron en el accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya ha destacado una larga lista de cosas que probablemente contribuyeron al accidente, aunque el informe final que identifica la causa estará listo hasta el próximo año.

El helicóptero militar Black Hawk volaba muy por encima del límite de 200 pies (60 metros), pero incluso si hubiera estado a la altitud correcta, la ruta que seguía proporcionaba solo 75 pies (23 metros) de separación entre helicópteros y aviones que aterrizaban en la pista secundaria del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan. El altímetro del helicóptero pudo haber proporcionado lecturas erróneas.

La NTSB también ha dicho que la FAA no reconoció un patrón alarmante de posible colisión en el concurrido aeropuerto en los años previos al accidente e ignoró las advertencias sobre el tráfico de helicópteros alrededor del aeropuerto. Los investigadores también dijeron que los controladores sobrecargados intentaban acomodar la mayor cantidad posible de aviones en el patrón de aterrizaje con una separación mínima de manera regular. Si cualquiera de esas cosas, o una serie de otros factores, hubiera sido diferente esa noche, la colisión podría haberse evitado.

La demanda dice que las aerolíneas fallaron en su deber de proteger a los pasajeros porque estaban al tanto del tráfico de helicópteros alrededor del aeropuerto Reagan, pero no capacitaron adecuadamente a los pilotos para manejarlo ni tomaron otras medidas para mitigar los riesgos. Otras políticas de las aerolíneas, como permitir que los pilotos acepten una pista alternativa que se cruza con la ruta del helicóptero y programar intensamente los vuelos en la segunda mitad de cada hora, pueden haber contribuido.

La demanda dice que los pilotos de PSA deberían haber reaccionado antes cuando recibieron una alerta sobre el tráfico en el área 19 segundos antes del accidente, en lugar de esperar hasta el último segundo para ascender.

Entre los pasajeros del jet había varios miembros del Club de Patinaje de Boston, que regresaban de un campamento de patinadores junior de élite tras los Campeonatos de Patinaje Artístico de Estados Unidos 2025 en Wichita, Kansas.

Un evento de homenaje al patinaje artístico en Washington recaudó US$1,2 millones para las familias de las víctimas del accidente.

Otros en el vuelo desde Wichita incluían a un grupo de cazadores que regresaban de un viaje guiado en Kansas; cuatro miembros de un sindicato de instaladores de tuberías en los suburbios de Maryland; nueve estudiantes y padres de escuelas en el condado Fairfax, Virginia; y dos ciudadanos chinos. También había cuatro miembros de la tripulación en el avión y tres tripulantes del helicóptero que murieron.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.