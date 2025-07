Familia demanda a Atlanta tras la muerte de un hombre sin hogar aplastado por una excavadora

ATLANTA (AP) — La familia de un hombre sin hogar que murió cuando una excavadora lo aplastó dentro de su tienda durante el desalojo de un campamento demandó el viernes a la ciudad de Atlanta por su muerte, calificándola de “trágica y evitable”.

En la demanda presentada por la hermana y el hijo de Cornelius Taylor se alega que los empleados de la ciudad no verificaron si había alguien dentro de las tiendas del campamento antes de usar una excavadora para despejarlo. Taylor, de 46 años, estaba dentro de una de ellas y fue aplastado por el camión, se indica en la demanda.

Las autoridades de la ciudad ordenaron el desalojo del campamento en preparación para el feriado de Martin Luther King Jr. El sitio estaba a pocas cuadras de la Iglesia Bautista Ebenezer, donde King había predicado. Un informe de la autopsia reveló más tarde que Taylor presentaba fracturas en el hueso pélvico y que sufrió daños en los órganos y hemorragia interna.

“Una tienda ocupada por un ser humano fue aplastada por este equipo pesado. Eso es obviamente incorrecto”, dijo el abogado Harold Spence. “Nadie miró dentro de la tienda, y si alguien se hubiera tomado diez segundos para hacerlo, esta tragedia pudo haberse evitado. Y si no sabés lo que hay dentro, no lo aplastás”.

La demanda presentada ante el Tribunal Estatal del Condado de Fulton solicita un juicio con jurado y busca una indemnización no especificada, así como el reembolso de gastos médicos, costos funerarios y honorarios legales. Fue presentada contra la ciudad y siete empleados municipales no identificados, entre ellos, el conductor de la excavadora.

Un portavoz del alcalde Andre Dickens dijo en un comunicado que “el incidente en el que se vio involucrado el señor Taylor fue una tragedia”, pero que no podía comentar sobre litigios pendientes.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el año pasado que las ciudades de todo el país pueden hacer cumplir prohibiciones sobre campamentos de personas sin hogar, pero los desalojos son controvertidos.

La muerte de Taylor provocó indignación entre los defensores locales y vecinos, quienes calificaron las políticas de la ciudad sobre el desalojo de campamentos como profundamente inhumanas. Dijeron que la ciudad enfrenta una grave escasez de viviendas asequibles, por lo que es inevitable que las personas terminen viviendo en las calles. Los abogados de la familia describieron la demanda como un llamado a los líderes de la ciudad para tratar a las personas sin hogar como merecedoras de “respeto y dignidad” en lugar de apresurarse a despejar sus comunidades “como si fueran invisibles”.

Las autoridades de la ciudad aseguran que lo están haciendo. Poco después de la muerte de Taylor, la ciudad impuso una moratoria temporal en los desalojos de campamentos.

La Copa Mundial de la FIFA llegará a Atlanta el próximo año, por lo que la ciudad ha reanudado desde entonces el desalojo de campamentos con el controvertido objetivo de retirar a todas las personas sin hogar en el área del centro antes de esa fecha.

La semana pasada, la ciudad cerró el campamento donde vivía Taylor y dijo que las autoridades se coordinaron con la organización local sin fines de lucro que dirige los servicios de la ciudad para personas sin hogar para ofrecer alojamiento con servicios de apoyo a las personas que vivían allí.

Los abogados dijeron que agradecían los esfuerzos de la ciudad, pero que se necesita más trabajo. Los miembros de la Coalición Justicia para Cornelius Taylor dijeron que siguen pagando habitaciones de hotel para ocho antiguos residentes del campamento. Los abogados y la familia de la víctima pidieron al gobierno de Dickens que reduzca los procesos burocráticos, como los problemas con los documentos, y que ayude a los demás a obtener una vivienda.

El viernes, la hermana de Taylor, Darlene Chaney, lloró mientras volvía a escuchar las descripciones de las horribles lesiones que sufrió su hermano, en una conferencia de prensa donde los abogados anunciaron la demanda.

Dijo que a Taylor le encantaba leer de todo, desde ciencia ficción hasta la Biblia. Estaba ansioso por dejar el campamento para reconstruir su vida y se mantenía positivo sobre su futuro, aun cuando distintos obstáculos, como obtener una identificación, ralentizaban ese proceso, dijo. Extraña sus “molestas” llamadas semanales y dijo que ahora solo tiene un hermano para molestarla. Extraña tener dos.

“Estamos aquí, solo porque alguien, en mi opinión personal, fue perezoso”, dijo Chaney.

___

Kramon es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.