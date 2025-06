Familia inmigrante hondureña con niños demanda ser liberada en Texas

Una madre hondureña y sus dos hijos pequeños están luchando para ser liberados de un centro de detención de inmigrantes en Texas, en lo que se cree es la primera demanda que involucra a niños en impugnar la política del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sobre arrestos de inmigrantes en tribunales.

La demanda presentada el martes alega que los arrestos de la familia tras huir de Honduras y entrar legalmente a Estados Unidos —valiéndose de una aplicación de citas implementada durante el gobierno del presidente Joe Biden— violan su derecho bajo la Cuarta Enmienda constitucional a estar libre de registros y confiscaciones irrazonables, y su derecho al debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda.

“El panorama general es que el poder ejecutivo no puede aprehender, arrestar ni detener indefinidamente a personas cuando están cumpliendo exactamente con lo que nuestro gobierno les ha exigido”, declaró Elora Mukherjee, profesora de la Facultad de Derecho de Columbia y una de las abogadas que representa a la familia.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a un correo electrónico solicitando comentarios.

Desde mayo, en el país se han llevado a cabo arrestos a gran escala en los que solicitantes de asilo que se presentan a audiencias judiciales de rutina han sido detenidos afuera de los tribunales, parte de las labores de la Casa Blanca para efectuar deportaciones masivas. En muchos casos, un juez concede la solicitud de un abogado del gobierno para desestimar los procedimientos de deportación, y luego agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestan a la persona y la colocan en "remoción expedita", un proceso agilizado hacia la deportación.

Mukherjee indicó que esta es la primera demanda presentada en nombre de niños que impugna la política de arrestos del ICE en tribunales.

Ha habido otras demandas similares. Un ejemplo ocurrió en Nueva York, donde un juez federal dictaminó este mes que las autoridades federales de inmigración no pueden realizar arrestos civiles en los tribunales del estado ni detener a nadie que acuda allí para una audiencia.

La demanda en Texas se presentó utilizando iniciales para los niños y "Sra. Z" para la madre. Sus identidades no han sido dadas a conocer debido a preocupaciones por la seguridad de la familia.

La familia lleva un mes detenida en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, y mientras tanto la madre ha visto que la salud de su hijo de 6 años ha empeorado, señaló Mukherjee.

Él se sometió recientemente a un tratamiento de quimioterapia contra la leucemia y debido a su arresto perdió su cita médica de control, explicó Mukherjee. En las semanas que han transcurrido desde entonces ha perdido el apetito. “Se le forman moretones fácilmente. Tiene dolor en los huesos. Se ve pálido", comentó Mukherjee. "Su madre está aterrorizada de que estos sean síntomas de que su situación de leucemia pudiese estar deteriorándose”. La madre, el hijo y la hija de 9 años huyeron de Honduras en octubre de 2024 porque enfrentaban amenazas de muerte, según la demanda. Entraron a Estados Unidos valiéndose de la aplicación CBP One y fueron admitidos en el país por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que determinó que no representaban un peligro para la comunidad, agregó Mukherjee. Se les indicó que se presentaran en un tribunal de inmigración en Los Ángeles el 29 de mayo. Trump canceló la CBP One para nuevos aspirantes a ingresar al país en su primer día en el cargo, luego de que más de 900.000 personas habían sido admitidas utilizando esa aplicación desde que en enero de 2023 fue ampliada para incluir nuevas características y funcionalidades. Durante la audiencia de la familia, la madre intentó explicarle al juez que deseaban continuar con sus casos de solicitud de asilo, explicó Mukherjee. El DHS se movilizó para solicitar que sus casos fueran desestimados, y el juez concedió inmediatamente esa petición. Cuando salieron de la sala del tribunal, encontraron a hombres vestidos de civil que se cree eran agentes del ICE, los cuales arrestaron a la familia, señaló Mukherjee. Fueron transportados a un centro de procesamiento de inmigrantes en Los Ángeles, donde pasaron unas 11 horas, y a cada uno sólo se le dio una manzana, un pequeño paquete de galletas, una caja de jugo y agua. En un momento dado, un agente que estaba cerca del niño se levantó su camisa, mostrando su arma. El niño se orinó y se le dejó con la ropa mojada hasta la mañana siguiente, agregó Mukherjee. Posteriormente fueron llevados al centro de procesamiento, donde han estado detenidos desde entonces. “La familia está sufriendo en este centro de detención de inmigrantes”, expresó. “Los niños lloran cada noche.

Están rezando a Dios para ser liberados de este centro de detención".

Sus abogados han apelado la decisión que el juez de inmigración tomó en mayo, pero la familia corre el riesgo de ser deportada en cuestión de días porque el gobierno dice que está sujeta a remoción expedita, explicó Mukherjee.

Los arrestos fueron ilegales e injustificados, apuntó Kate Gibson Kumar, abogada del proyecto Texas Civil Rights —un organismo sin fines de lucro que lucha por los derechos de los inmigrantes—, quien también representa a la familia.

Ella comentó que, cuando la familia ingresó al país, el gobierno ya había decidido que no necesitaba ser detenida.

“La pregunta esencial en nuestro caso es: cuando tienes estas familias que están haciendo todo bien, especialmente con niños pequeños, ¿debería haber alguna protección allí?", planteó Gibson Kumar. "Nosotros decimos: 'sí'".

___

La reportera de The Associated Press Nadia Lathan en Austin, Texas, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.