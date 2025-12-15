Familiar es interrogado tras muerte de Rob Reiner y su esposa en Los Ángeles, según fuente de AP

LOS ÁNGELES (AP) — Los investigadores interrogaban a un familiar del director y actor Rob Reiner y su esposa Michele después de que fueran encontrados muertos en su casa en Los Ángeles, según un funcionario al tanto de la investigación.

Las autoridades creen que sufrieron heridas de arma blanca, dijo el funcionario, quien no podía discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La policía de Los Ángeles aún no ha identificado a un sospechoso, dijo el subjefe Alan Hamilton, jefe de detectives, en una sesión informativa el domingo por la noche.

Hamilton expresó: "Vamos a intentar hablar con todos los miembros de la familia que podamos para llegar a los hechos de esta investigación".

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que respondió a una solicitud de ayuda médica poco después de las 3:30 de la tarde y encontró a un hombre de 78 años y una mujer de 68 años muertos en el interior. Reiner cumplió 78 años en marzo.

Los detectives de la División de Robos y Homicidios estaban investigando un "aparente homicidio" en la casa de Reiner, dijo el capitán Mike Bland del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las autoridades de la ciudad no han confirmado las identidades de las personas halladas muertas en la residencia en el exclusivo vecindario de Brentwood, en el lado oeste de la ciudad, hogar de muchas celebridades.

Reiner fue por mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluyó algunas de las películas más memorables de los años 80 y 90, incluyendo "This is Spinal Tap", "A Few Good Men", "When Harry Met Sally" y "The Princess Bride".

Su papel como Meathead en el clásico televisivo de los años 70 de Norman Lear, "All in the Family", como contraparte liberal de Archie Bunker de O’Connor, lo catapultó a la fama y le valió dos premios Emmy.

Los familiares de Lear, el legendario productor que murió en 2023, dijeron que las muertes los dejaron desolados.

Un comunicado de la familia Lear expresó: "Norman a menudo se refería a Rob como un hijo, y su estrecha relación fue extraordinaria, para nosotros y el mundo. Norman habría querido recordarnos que Rob y Michele dedicaron cada aliento a tratar de hacer de este país un lugar mejor, y lo hicieron a través de su arte, su activismo, su filantropía y su amor por la familia y los amigos".

Se enviaron mensajes a los representantes de Reiner el domingo por la noche sin recibir respuesta de momento.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la pérdida como devastadora para la ciudad.

"Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica", manifestó Bass en un comunicado. "Un aclamado actor, director, productor, escritor y activista político comprometido, siempre usó sus dones al servicio de los demás".

Hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, Rob Reiner estaba casado con la fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Ambos se conocieron mientras él dirigía "When Harry Met Sally" ("Cuando Harry encontró a Sally...") y tienen tres hijos juntos.

Reiner estuvo previamente casado con la actriz-directora Penny Marshall de 1971 a 1981. Adoptó a su hija, Tracy Reiner. Carl Reiner murió en 2020 a los 98 años y Marshall murió en 2018.

Los asesinatos son raros en el vecindario de Brentwood. La residencia donde murieron los Reiner está a aproximadamente a una milla (1,6 kilómetros) de la casa donde la esposa de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman fueron asesinados en 1994. Balsamo informó desde Washington. El periodista de The Associated Press, Andrew Dalton, en Los Ángeles, contribuyó a este despacho.