Familiares australianos de yihadistas vuelven a campamento en Siria tras problema con repatriación

Las autoridades kurdas liberaron el lunes a 34 australianos, familiares de presuntos yihadistas del grupo Estado Islámico (EI), aunque tuvieron que regresar al campamento del noreste de Siria donde vivían porque un problema con sus documentos les impidió partir hacia Damasco, informaron funcionarios.

Los australianos, mujeres y niños miembros de 11 familias, fueron entregados "a sus parientes, que habían venido desde Australia para recogerlos", aseguró a la AFP la directora del campamento de Roj, Hakmieh Ibrahim.

Un fotógrafo de la AFP vio a mujeres y niños cargando con su equipaje y subiendo a minibuses.

Pero poco después, los australianos que se dirigían a la capital Damasco, desde donde debían ser repatriados, tuvieron que dar media vuelta.

Rachid Omar, uno de los responsables del campamento de Roj, indicó que su regreso se debía a "una mala coordinación entre sus familiares y el gobierno de Damasco" y que se trabaja en el tema.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, reiteró el martes que su país no prestaría ninguna ayuda a sus 34 ciudadanos. "Como decía mi madre, quien siembra, recoge", zanjó a la cadena ABC.

"No sentimos ninguna simpatía por personas que se han ido al extranjero para intentar construir un califato cuyo objetivo era destruir nuestro modo de vida", añadió.

Con la liberación de estas personas, ya no quedarían australianos en manos de las autoridades kurdas, añadió la directora del campamento.

Las fuerzas kurdas siguen controlando el campamento de Roj, donde se encuentran detenidos familiares de yihadistas, en su mayoría extranjeros, entre ellos occidentales, incluidos franceses.

En enero se retiraron del campo más grande, Al Hol, bajo la presión militar del gobierno central de Damasco, que tomó el control.

Desde entonces, miles de mujeres y niños de yihadistas extranjeros han huido de este campo, que albergaba a unas 24.000 personas, entre ellas unos 6.300 extranjeros, con destino desconocido.

La repatriación de las esposas de los miembros del EI ha suscitado controversia en Australia, donde algunos políticos consideran que representan una amenaza para la seguridad nacional.