Familiares de encarcelados rechazan juicios masivos en El Salvador

Familiares de presos que se consideran víctimas inocentes de la guerra antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele se manifestaron este domingo en calles de la capital contra los juicios masivos por estimar que se condenará a "justos por pecadores".

Con unos 90.000 detenidos en el país desde 2022, la Fiscalía tiene previsto completar en los próximos meses unas 3.000 acusaciones contra presuntos miembros de pandillas que serían juzgados en grandes grupos.

Según organismos de derechos humanos, esa opción derivará en la condena de miles de inocentes.

"Quieren condenar a los inocentes por delitos no cometidos. Por delitos cometidos por una pandilla", declaró a la AFP Samuel Ramírez, líder del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).

Hacer juicios masivos "es condenar a justos por pecadores y es irrespetar las garantías" del debido proceso, declaró a la AFP el abogado Félix López.

"Lo justo", es "individualizar" los casos, agregó López, quien tiene un hijo preso desde hace un año y asegura que "es inocente".

Aunque llevó a mínimos históricos los homicidios y ha hecho muy popular a Bukele, la ofensiva contra las pandillas es criticada por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch porque permite arrestos masivos sin orden judicial bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Ana Rodríguez, un ama de casa de 58 años, marchó para exigir la liberación de un hijo y su nuera que, según ella, forman parte del "margen de error" de la lucha antipandillas.

Gritando consignas como "¡Defendemos inocentes, no delincuentes!" y ¡No a los juicios masivos, sí al debido proceso!", los manifestantes, más de un centenar, salieron de una plaza del norte de San Salvador y culminaron su protesta sin incidentes frente a la céntrica catedral.