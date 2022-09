Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acusan al expresidente Peña Nieto mentir y piden justicia

Familiares y amigos de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 a las afueras de Iguala, en el estado de Guerrero, han acusado al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto de "haberles mentido" en relación con lo sucedido y han pedido que se aplique un "castigo" contra los militares supuestamente implicados.

Ocho años después de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, los familiares y compañeros de los desaparecidos han vuelto a salir a la calle para protestar y pedir justicia.

La mayoría ha insistido en que Peña Nieto mintió y han instado al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a "decir que sucedió realmente con los normalistas", según ha indicado Blanca Nava, madre de uno de los estudiantes. "Peña Nieto nunca dijo que los militares eran los responsables. Los llevaron al Batallón 27 en Iguala, Guerrero, y derribamos la mentira de Jesús Murillo, exprocurador general de la República ya detenido. Exigimos que castiguen a los militares no sólo por delincuencia organizada sino también de desaparición forzada", ha manifestado.

Así, ha asegurado que "no callarán" y ha insistido en que los responsables deben ser castigados, "no liberados", según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'. "Queremos que se detenga a todos los responsables porque fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan. Usted presidente dijo que no será tapadera de nadie, que nos den pruebas, mientras no las tengamos seguiremos luchando, hay miles de desaparecidos", ha sostenido.

Mario César Contreras, padre de César Manuel, otro de los normalistas desaparecidos, ha acusado al presidente de "contradecirse a la hora de hablar de juzgar a los militares". "Primero dice que sí, que sí libera las 80 y tantas órdenes de aprehensión, y él mismo lo indicó y después señaló que no. ¿Por qué desestimar 16 órdenes de aprehensión del Ejército Mexicano?", ha aseverado.

Sus palabras llegan un día después de que se convocaran protestas por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzianapa, símbolo de la connivencia entre las autoridades y los grupos criminales para encubrir crímenes.

"Le pido al presidente que si el fiscal general de la República no puede hacer su trabajo le deje el puesto a otra persona para que lo desarrolle", ha afirmado Nava.

Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.

La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación.

En septiembre de 2020, una última investigación de la Fiscalía contempló las negligencias e irregularidades que habrían cometido las autoridades del anterior Gobierno del expresidente Peña Nieto. Esta nueva pesquisa apunta a que los jóvenes fueron perseguidos y asesinados por policías municipales.