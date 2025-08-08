Familiares de los rehenes alertan que el plan de ocupar ciudad de Gaza conducirá a una "catástrofe colosal"

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha condenado este viernes la decisión "imprudente" del Gobierno israelí liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu de ocupar la ciudad de Gaza, ya que conduce a Israel a una "catástrofe colosal" y supone "abandonar" a su suerte a los secuestrados en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Al optar por la escalada militar en lugar de la negociación, estamos dejando a nuestros seres queridos a merced de Hamás, una organización terrorista maligna que sistemáticamente priva de comida y maltrata a los rehenes", han subrayado en un comunicado.

Los familiares de los rehenes han argumentado que el Gobierno ha "ignorado por completo las reiteradas advertencias" de la cúpula militar y la "clara voluntad" del pueblo israelí. "La expansión de los combates solo pone en mayor peligro a quienes aún permanecen retenidos en los túneles de Gaza", han reiterado.

No obstante, han afirmado que "aún no es demasiado tarde" y han hecho un llamamiento a la ciudadanía a "detener esta peligrosa" deriva. "La única manera de traer a los rehenes a casa es mediante un acuerdo. Basta de guerras inútiles. No nos quedaremos de brazos cruzados", han zanjado.

El Gobierno de Israel ha aprobado en la madrugada de este viernes la propuesta de Netanyahu sobre una escalada de la ofensiva militar en Gaza que incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como "la desmilitarización" y el control de su seguridad, así como "el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos".