Familiares de los rehenes israelíes piden el premio Nobel de la Paz para Trump

El Foro de las Familias, principal organización de allegados a los rehenes en Israel, pidió el lunes

El Foro de las Familias, principal organización de allegados a los rehenes en Israel, pidió el lunes el premio Nobel de la Paz para el presidente estadounidense Donald Trump, por su "determinación para instaurar la paz" en la región.

El Nobel de la Paz será entregado el 10 de octubre.

En una carta enviada al comité Nobel noruego, el Foro de las Familias de rehenes detenidos en Gaza afirma que Donald Trump hizo "posible lo que muchos decían imposible".

"Les exhortamos vivamente a atribuir el premio Nobel de la Paz al presidente Trump, pues juró no descansar ni dejar de actuar hasta que el último rehén haya regresado a casa", escribe el Foro en un comunicado.

Este llamado ocurre cuando negociaciones indirectas entre Israel y Hamás se iniciaron el lunes en Egipto, con base en un plan del presidente estadounidense tendiente a liberar a los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza.

Trump declaró públicamente que deseaba recibir el premio Nobel de la Paz, aunque los expertos consideran sus posibilidades muy reducidas.

El presidente estadounidense presume que ha resuelto seis o siete conflictos en los últimos meses, cifra que los expertos consideran exagerada.

