Familiares de Luis Rubiales han pedido este lunes, a las puertas de la iglesia de Motril en la que su madre ha empezado una huelga de hambre indefinida, que solo quieren que la futbolista de la selecci√≥n espa√Īola Jennifer Hermoso "diga la verdad, y por qu√© ha cambiado tres veces su declaraci√≥n" sobre lo acontecido, y han indicado que sufren una situaci√≥n de "acoso y derribo que no es justa" en la ciudad de la costa de Granada.

As√≠ lo ha indicado Vanesa Ruiz B√©jar, prima de Luis Rubiales, despu√©s de que la madre haya iniciado esta ma√Īana esta acci√≥n, en la que est√° acompa√Īada de otras familiares, en la parroquia de la Divina Pastora en apoyo a su hijo, suspendido como presidente de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF) este fin de semana por la FIFA tras asegurar el motrile√Īo que no dimitir√≠a y justificar su beso con Jennifer Hermoso asegurando que s√≠ fue consentido.

"Jenni, queremos que digas la verdad", ha se√Īalado Ruiz B√©jar ante los periodistas, explicando que la madre de Rubiales como "persona muy creyente se ha refugiado en Dios" y "no quiere salir de la iglesia" por lo que su familia est√° "sufriendo much√≠simo", tambi√©n por √©l, en tanto no consideran "justo lo que est√° pasando", habi√©ndosele en su opini√≥n "juzgado antes de tiempo", lo cual no les parece "normal".

Seg√ļn esta familiar "las declaraciones" sobre los hechos "hablan por s√≠ solas" y "hay v√≠deos" y "audios", mientras la madre "se encuentra muy mal", siendo una "mujer mayor", que est√° "delicada de salud" y sufriendo much√≠simo". Pasa "todo el d√≠a llorando, sin comer, sin dormir", ha lamentado.

Otra prima del suspendido presidente de la RFEF, Demelza Béjar Sánchez, ha considerado por su parte, también a las puertas de la iglesia del barrio de Capuchinos de Motril, "vergonzoso el linchamiento que se le está dando a una persona honesta y legal".

Ha mantenido que "cuando una mujer se siente agredida, act√ļa de otras maneras", y ha lamentado que casos de mujeres "maltratadas, que las matan" no se "est√°n dando" mientras se habla de "lo que ha hecho Luis Rubiales".

"Cometi√≥ un error" en medio de un ambiente de "euforia", ha reconocido B√©jar S√°nchez, quien ha preguntado en voz alta "qui√©n no se equivoca", a√Īadiendo que Rubiales "jam√°s en la vida har√≠a ninguna agresi√≥n ante ninguna mujer, ni ante nadie" estando todos en su familia "educados desde chicos con valores y principios".

Ha a√Īadido que en la imagen del beso "se ve que le dice un piquito" y "√©l espera como una contestaci√≥n" que no se puede ver al estar Hermoso de espaldas, si bien, ha opinado, "cuando hay una agresi√≥n, desde un primer momento se nota en las caras".

Sin dar datos sobre su localizaci√≥n estos d√≠as de descanso, ha explicado que Rubiales est√° "sufriendo porque no quiere que haga eso su madre", en referencia a la huelga de hambre, y ha incidido en el "linchamiento" que dice que sufren por parte de "las feministas", la "tele", la "prensa", y los "pol√≠ticos", considerando que es "de verg√ľenza" que est√©n "aprovechando para apalearlo".