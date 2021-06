Familiares de primera dama paraguaya desaparecen en Miami

ASUNCIÓN, Paraguay (AP) — Familiares de la primera dama de Paraguay, Silvana Abdo, están entre las docenas de desaparecidos tras el colapso parcial de un edificio en Miami.

El canciller paraguayo Euclides Acevedo dijo a la prensa local que seis personas del país sudamericano aún no han sido localizados. Entre ellos están Sophia López Moreira, la hermana de la primera dama; su esposo Luis Pettengill, sus tres hijos y la asistente de la familia.

En medio del anuncio, el presidente canceló sus actividades públicas para el resto del jueves y viernes para poder estar al pendiente de cualquier noticia sobre la hermana de su esposa.

Gilmer Moreira, director de prensa del palacio presidencial de Paraguay, dijo a The Associated Press que la primera dama planeaba viajar la noche del jueves hacia Miami, Florida, en un vuelo privado.

Al menos 22 sudamericanos estaban entre los desaparecidos del colapso: nueve de Argentina, seis de Paraguay, cuatro de Venezuela y tres de Uruguay, según difundieron los gobiernos de esos países.

El senador por Florida, Marco Rubio, señaló en su cuenta de Twitter que casi una tercera parte de las personas desaparecidas son extranjeras y que trabaja con los consulados de distintos países latinoamericanos para ayudar a los familiares a conseguir visas estadounidenses para que puedan viajar.

La asistente de la familia fue identificada como Lady Luna. En Asunción, su prima Lourdes Luna dijo que tiene 23 años, es licenciada en enfermería y que tenía dos años trabajando con la familia Pettengill-López Moreira.

Juana Villalba, madre de Lady, dijo que su hija partió a Miami el lunes.

“Antes de salir de casa me pidió la bendición”, dijo. ”Como madre no tengo consuelo porque no me dan informaciones sobre mi hija”.

AP