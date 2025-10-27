Familiares de rehenes israelíes exigen la devolución de todos los cuerpos antes de ampliar la tregua en Gaza

El Foro de Familias de Rehenes, principal asociación de allegados de los cautivos israelíes en Gaza, pidió el lunes la suspensión de las próximas etapas del acuerdo de alto al fuego hasta que Hamás devuelva la totalidad de cuerpos presentes en el enclave palestino.

En un comunicado, las familias recordaron que el pacto comprendía el regreso de todos los rehenes -vivos y muertos- hace dos semanas e instaron "al Gobierno israelí, a la Administración estadounidense y a los mediadores a no pasar a la siguiente fase" hasta que el movimiento islamista palestino "haya cumplido todas sus obligaciones".

La segunda fase incluye, principalmente, el desarme de Hamás y la amnistía o el exilio de sus combatientes, así como la continuación de la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza, unos puntos que siguen siendo objeto de debate.

El pasado 13 de octubre, el grupo palestino liberó a tiempo a los secuestrados vivos.

Sin embargo, solo entregó los restos de 15 de los 28 cautivos fallecidos, al alegar dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, devastado tras dos años de guerra.

Con el fin de acelerar la restitución, un equipo técnico egipcio fue "autorizado a cruzar la línea amarilla" que delimita la zona controlada por Israel, confirmó Shosh Bedrosian, portavoz de la oficina del primer ministro israelí.

El jefe de los negociadores de Hamás, Jalil al Hayya, subrayó el sábado la dificultad de localizar algunos de estos restos "ya que la ocupación ha modificado el relieve de Gaza" durante la guerra.

"Además, algunas de las personas que enterraron estos cadáveres han sido asesinadas o no recuerdan el lugar donde los enterraron", precisó Al Hayya, quien reiteró la voluntad del movimiento islamista palestino de cumplir con el acuerdo.

