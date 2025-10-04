Familiares de rehenes israelíes instan a Netanyahu a iniciar diálogo para implementar plan de Trump en Gaza
La principal asociación israelí que representa a los familiares de los rehenes retenidos en Gaza pid
- 1 minuto de lectura'
La principal asociación israelí que representa a los familiares de los rehenes retenidos en Gaza pidió este sábado al primer ministro Benjamin Netanyahu que inicie conversaciones para implementar el plan del presidente estadounidense Donald Trump con miras a un cese al fuego en Gaza.
"Pedimos al primer ministro Netanyahu que inicie de inmediato negociaciones eficaces y rápidas para traer a todos nuestros rehenes de vuelta a casa", afirmó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado, en el que se declaró con firmeza a favor de la propuesta de Trump para la liberación de los rehenes.
El movimiento islamista Hamás afirmó el viernes que está dispuesto a liberar a los rehenes retenidos en Gaza en el marco del plan propuesto esta semana por el presidente estadounidense, aunque expresó algunas reservas y pidió negociar los detalles.
fa-lba/an/jvb
