Familiares de trabajadores petroleros detenidos piden su liberación en Venezuela

Más de 170 personas, en su gran mayoría trabajadores petroleros, están en prisión desde 2024 acusadas de contrabando, sabotaje y corrupción, cargos que sus familiares desestimaron el miércoles, al tiempo que exigieron su libertad dentro de la amnistía a presos políticos aún en discusión

Las familias denuncian que el caso que bautizaron como "Pdvsa Obrero" abarca a trabajadores de Petróleos de Venezuela, agentes policiales e incluso personas sin relación directa con la estatal. Son 173, todos arrestados en varios procedimientos

Las autoridades nunca se pronunciaron oficialmente

La industria petrolera es la principal del país, muy golpeada tras años de corrupción, desinversión y malos manejos

También es sensible a las autoridades, que por ejemplo consideran todas las instalaciones de Pdvsa como "zona de seguridad"

"¡No son terroristas, son profesionales!", gritaban los familiares en una rueda de prensa en Caracas

El centro del "Pdvsa Obrero" es un buque fantasma usado supuestamente para el contrabando de gasolina en la costa del estado Anzoátegui (este). Un centenar cayó tras las rejas en este caso específico

Los más de 170 han sido presentados ante tribunales con competencia de terrorismo y acusados, entre otros, de contrabando y tráfico de materiales estratégicos, según un documento elaborado por los propios familiares enviado al presidente de la Asamblea Nacional

El Parlamento tiene previsto retomar el jueves la discusión de una ley de amnistía general impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras una incursión estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero

Los familiares propusieron que se les otorgue libertad condicional hasta que se apruebe la ley

"Este caso es nulo desde el inicio porque se violaron todas las garantías y derechos constitucionales. Estamos en presencia de un caso político por lo desproporcionado en la aplicación de la ley", dijo Zimarú Fuentes, abogada y familiar de uno de los detenidos

Entre los casos de "Pdvsa Obrero", un grupo fue acusado de "contaminar" gasolina en la refinería El Palito (Carabobo, centro-norte) y otro de supuestamente dañar una válvula para cargar combustible en un tanquero. Había tres ejecutivos que ya salieron en libertad

Los familiares denunciaron además torturas y vejaciones en las cárceles

"Fueron maltratados físicamente, psicológicamente, torturas blancas", contó a la AFP Katherine Pino, de 24 años, hermana de un trabajador preso. "Mi hermano fue torturado con un tubo en el coxis"

La oenegé Foro Penal contabiliza más de 600 personas detenidas por motivos políticos en el país, de las cuales una parte pertenece a "Pdvsa Obrero"