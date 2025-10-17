Familiares de un hombre trinitense que se cree muerto en un ataque estadounidense exigen pruebas de narcotráfico

Por Andrea de Silva

LAS CUEVAS, Trinidad y Tobago, 16 oct (Reuters) - Familiares de un hombre trinitense que afirman murió en un ataque estadounidense esta semana exigen pruebas que respalden las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump de que los fallecidos traficaban drogas.

Trump ha ordenado un gran refuerzo militar estadounidense en el sur del Caribe, y las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos seis ataques contra embarcaciones que, según el gobierno, estaban involucradas en el narcotráfico, sin aportar pruebas.

Al menos 27 personas han muerto. Estados Unidos ha descrito a algunas de las personas como venezolanas, mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro ha sugerido que otras eran de su país.

El gobierno de Trump ha proporcionado escasa información sobre los ataques, incluyendo la identidad de los fallecidos o detalles sobre el cargamento de las lanchas. Un nuevo ataque el jueves parece ser el primero en dejar sobrevivientes, según declaró a Reuters un funcionario estadounidense.

Familiares de Chad Joseph, de 26 años, dijeron que era pescador y que había viajado a Venezuela, donde tenía familiares, para buscar trabajo hace seis meses. Creen que murió en un ataque el martes, junto con otro hombre trinitense identificado por algunos medios como Rishi Samaroo.

"Me siento muy dolido. ¿Saben por qué? Donald Trump se llevó a un padre, un hermano, un tío y un sobrino de familias. A Donald Trump no le importa lo que haga", dijo Afisha Clement, prima de Joseph, de 41 años, quien afirmó que Joseph era humilde, tranquilo y una figura paterna para su hija pequeña.

"Si dicen que un barco lleva narcóticos, ¿dónde están los narcóticos? Queremos pruebas, queremos pruebas. No hay nada", añadió.

El tío abuelo de Joseph, Cecil McClean, de 93 años, calificó el ataque como "un asesinato perfecto".

"No hay nada que puedan probar de que están cruzando nuestras aguas con drogas", dijo McClean.

¿Cómo pudo Trump demostrar que el barco traía narcóticos?

Hasta el momento, nadie del gobierno de Trinidad y Tobago se ha puesto en contacto con ella, afirmó Lenore Burnley, madre de Joseph, quien añadió que vio publicaciones en redes sociales que mencionaban a su hijo como uno de los fallecidos en el ataque.

"Pongo todo en manos de Dios, Dios me dará mi satisfacción", dijo Burnley cuando se le preguntó qué le diría a Trump.

Expertos legales han cuestionado por qué el ejército estadounidense está llevando a cabo los ataques en lugar de la Guardia Costera, la principal agencia de aplicación de la ley marítima de Estados Unidos, y por qué no se realizan otros esfuerzos para detener los envíos antes de recurrir a ataques mortales.

Mientras tanto, los demócratas del Congreso han afirmado que la administración no ha proporcionado al legislativo ninguna justificación creíble ni inteligencia que justifique sus acciones.

La administración Trump argumenta que está luchando contra los narcoterroristas venezolanos, lo que hace que los ataques sean legítimos.

Trump confirmó el miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, lo que marca una fuerte escalada en los esfuerzos de Estados Unidos para presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha acusado de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales.

Maduro niega las acusaciones y ha alegado repetidamente que Estados Unidos pretende expulsarlo del poder.

Venezuela solicitó el jueves al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que determine que son ilegales los ataques letales estadounidenses contra lanchas frente a sus costas. (Reporte de Andrea de Silva. Escrito por Julia Symmes Cobb.)