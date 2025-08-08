Familiares: plan para Gaza es condena a muerte de rehenes

"La decisión del gobierno de iniciar el proceso de ocupación de la Franja es una declaración oficial de abandono de los rehenes, ignorando por completo las reiteradas advertencias de la cúpula militar y el claro deseo de la mayoría de la opinión pública israelí", continúa el comunicado, que acusa al gobierno de actuar en contra del interés nacional.

Esta es una medida "insensata" de "engaño y negligencia moral y de seguridad imperdonable", que acerca a Israel a un "desastre colosal para los rehenes y combatientes" del ejército israelí, enfatizan los familiares.

El Foro añadió, sin embargo, que aún no es demasiado tarde y que este proceso puede detenerse con un acuerdo integral para poner fin a la guerra y devolver a todos los prisioneros.

(Ansa).