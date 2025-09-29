Familias de los rehenes israelíes urgen a Trump a mantener el acuerdo de Gaza

Las familias de los rehenes israelíes instaron a Donald Trump a que mantenga el acuerdo que propuso para poner fin a la guerra de Gaza, antes de la reunión de este lunes entre el presidente estadounidense y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Le pedimos respetuosamente que se mantenga firme contra cualquier intento de sabotear el acuerdo que propuso", escribió en una carta abierta a Trump el Foro de las Familias de Rehenes, la principal organización que agrupa a los familiares de las personas retenidas en Gaza.

"Hay demasiado en juego y nuestras familias han esperado demasiado tiempo para que cualquier interferencia desvíe este progreso", agregó el Foro.

Este llamado responde a las declaraciones que hizo Trump el domingo sobre un inminente avance en las negociaciones de paz, en base a un plan de 21 puntos que presentó a dirigentes árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

El Foro de los allegados a los rehenes reiteró sus acusaciones contra Netanyahu, acusado de "sabotear" varias propuestas de alto el fuego durante la guerra que se extiende desde hace casi dos años y que hubieran podido lograr la liberación de los secuestrados.

Después de que el ejército israelí atacara este mes a líderes del movimiento islamista palestino Hamás en Catar, país mediador del conflicto, el Foro declaró en un comunicado que "cada vez que se acerca un acuerdo, Netanyahu lo sabotea".

La carta a Trump se publicó horas antes de la reunión que sostendrá en la Casa Blanca con Netanyahu, donde se espera que el presidente estadounidense impulse un plan de paz para Gaza que permita la liberación de los 47 rehenes en los primeros dos días del cese al fuego, según informes de la prensa.

En su mensaje a Trump, el Foro escribió: "Usted y sólo usted tiene la fortaleza para llevar este acuerdo a la meta, y estamos muy agradecidos de tenerlo de nuestro lado".

Sin embargo, Netanyahu ha dado pocas razones para el optimismo en los últimos días.

En un mensaje desafiante el viernes en la ONU Netanyahu afirmó que aceptar la creación de un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para su país, y aseguró que quiere "terminar el trabajo" en Gaza "lo más rápido posible".

Las familias de los rehenes pidieron a Trump que presione a Netanyahu para detener su campaña militar en Gaza.

"Su doble enfoque en poner fin a la guerra y traer a todos los rehenes a casa contrasta notablemente con la expansión de la guerra que Israel está llevando a cabo actualmente", escribió.

De los 251 rehenes secuestrados durante el ataque sin precedentes de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, 47 siguen cautivos en Gaza, incluidos 25 que, según el ejército israelí, están muertos.

