Familias de migrantes venezolanos desaparecidos buscan respuestas tras deportaciones de eeuu a el salvador

EEUU no proporciona detalles sobre la identidad de los venezolanos deportados

Rubio dice que todos los deportados habían sido identificados como pandilleros

Mujer ve a su hermano con uniforme de prisión en El Salvador en imágenes en línea

Familiares alegan por la inocencia de deportados

Por Sarah Kinosian y Kristina Cooke

18 mar (Reuters) - Los familiares de migrantes venezolanos que sospechan que sus seres queridos fueron enviados a El Salvador como parte de una rápida operación de deportación estadounidense durante el fin de semana luchan por conseguir más información mientras se desarrolla una batalla legal.

Los defensores han lanzado una línea de ayuda de WhatsApp para personas que buscan a sus familiares, mientras que los abogados de inmigración han tratado de localizar a sus clientes después de que desaparecieron.

En una proclamación publicada el sábado, el presidente estadounidense Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a quienes, según la Casa Blanca, eran miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. El gobierno de Trump ejerció esta autoridad para deportar a 137 venezolanos a El Salvador el sábado, incluso cuando un juez ordenó la suspensión de las expulsiones, lo que desencadenó un impasse legal.

La repentina medida causó confusión entre los familiares y los defensores de la inmigración.

"Este caos es intencional", dijo Anilú Chadwick, directora pro bono del grupo de defensa Together & Free. "Quieren agotar a la gente y agotar los recursos".

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La administración Trump ha proporcionado hasta ahora pocos detalles sobre las identidades de aquellos que fueron deportados.

Pero Solanyer Sarabia cree haber visto a su hermano de 19 años, Anyelo, entre las imágenes compartidas en línea de los venezolanos deportados a la megacárcel de El Salvador. Llevaba la cabeza rapada y vestía el uniforme blanco de prisión.

Anyelo le había dicho a su hermana el viernes por la noche que sería deportado a Venezuela, dijo ella en una entrevista telefónica con Reuters desde Texas.

Solanyer dijo que su hermano había sido detenido el 31 de enero tras una cita en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Había cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México con Solanyer y otra hermana en noviembre de 2023 y había sido liberado para solicitar asilo.

Solanyer dijo que un agente de ICE le informó que su hermano fue detenido por un tatuaje que lo vinculaba con el Tren de Aragua, una violenta pandilla de origen carcelario venezolano que se ha extendido por todo el continente americano. Dijo que el tatuaje representaba una rosa y que se lo había hecho en un estudio de tatuajes de Dallas.

"Pensó que se veía cool, se veía nice, no tenía ningún otro significado", dijo, enfatizando que él no es miembro de una pandilla.

ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el caso de Sarabia.

"Es sumamente preocupante que cientos de personas hayan sido trasladadas en aviones del gobierno estadounidense a El Salvador y aún no tengamos información sobre quiénes son, sus abogados no fueron notificados y las familias se encuentran en una terrible oscuridad", dijo Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha atraído la atención internacional por su ofensiva contra las pandillas en el país centroamericano. Sus partidarios afirman que sus tácticas han reducido la delincuencia violenta, pero organizaciones de derechos humanos han acusado a su administración de tortura, detenciones arbitrarias y otros abusos en las cárceles del país.

DESAPARECIDO

Johanny Sánchez, de 22 años, sospecha que su esposo Franco Caraballo, de 26 años, quien fue detenido en Texas, podría estar ahora en El Salvador, pero no lo sabe con certeza.

Sánchez afirma que Caraballo la llamó el viernes alrededor de las 17:00 para decirle que lo deportarían a Venezuela. Estaba confundido porque tenía una solicitud de asilo pendiente y una cita en la corte para el miércoles.

Sánchez dijo el sábado por la mañana que lo buscó en un sistema de inmigración en línea del gobierno de Estados Unidos donde se registran las ubicaciones de los detenidos y vio que decía que ya no figuraba en un centro de detención.

Habló con la familia de Caraballo en Venezuela, quienes le dijeron que no habían tenido noticias. Para las 19:00 del sábado, estaba desesperada por obtener información. Luego, alrededor de las 23:00, vio noticias sobre deportaciones de Estados Unidos a El Salvador.

ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el caso de Caraballo.

Caraballo tenía múltiples tatuajes, incluidos unos de rosas, un reloj con la hora de nacimiento de su hija, un león y una navaja de afeitar, dijo su esposa.

"Nunca lo he visto sin pelo, así que no lo he reconocido en las fotos", dijo. "Solo sospecho que está ahí por los tatuajes que tiene, y ahora mismo se asume que cualquier venezolano con tatuajes es pandillero", añadió, citando también su desaparición.

Sánchez dijo que su esposo nunca ha sido miembro del Tren de Aragua.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el lunes que las autoridades policiales estadounidenses habían dedicado casi un año a recopilar una lista de pandilleros conocidos. Añadió que todas las personas deportadas a El Salvador figuraban en esa lista.

"Si alguno de ellos resulta no estarlo, entonces simplemente está ilegalmente en nuestro país y los salvadoreños pueden entonces deportarlo a Venezuela", dijo Rubio.

El Gobierno de Trump se enfrenta a un plazo judicial que vence al mediodía del martes para proporcionar detalles sobre la deportación de venezolanos a El Salvador. (Reporte de Sarah Kinosian en Ciudad de México y Kristina Cooke en San Francisco; redacción de Ted Hesson; Editado en Español por Ana Isabel Martínez y Ricardo Figueroa)