Familias de rehenes advierten que el llamado de Netanyahu pone en peligro a los cautivos en Gaza

El Foro de las familias de rehenes condenó el viernes el llamado del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en LA NACION para "terminar el trabajo" en la Franja de Gaza, afirmando que pone en peligro a los secuestrados que siguen cautivos.

"Cada día que se prolonga la guerra pone en mayor peligro a los rehenes vivos y amenaza la recuperación de los que fueron asesinados", afirmó en un comunicado este grupo, la principal organización israelí que congrega a los seres queridos de los cautivos.

"Una y otra vez (Netanyahu) ha optado por desperdiciar todas las oportunidades de traerlos de vuelta a casa", agregó la asociación.

Durante su ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la guerra en Gaza, combatientes islamistas secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza, entre ellas 25 que fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

