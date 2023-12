JERUSALÉN, 5 dic (Reuters) - El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo el martes una reunión con las familias de los rehenes repatriados, en un encuentro que algunos de los presentes describieron como ruidoso y colérico.

La reunión se produjo al reanudarse los combates en la Franja de Gaza tras una pausa de siete días en la que regresaron más de 100 rehenes del enclave. El paradero de los 138 cautivos que quedaron en la zona sigue abierto.

"Escuché historias que me rompieron el corazón, escuché sobre la sed y el hambre, sobre el abuso físico y mental", dijo Netanyahu en una conferencia de prensa. "Oí, y ustedes también, sobre agresiones sexuales y casos de violaciones brutales sin igual", añadió.

Varios de los familiares que asistieron a la reunión se retiraron con duras críticas al gobierno.

Dani Miran, cuyo hijo Omri fue tomado como rehén el 7 de octubre por hombres armados de Hamás junto con otros 240 israelíes y extranjeros, dijo que sentía que su inteligencia fue insultada por la reunión y que la había abandonado a la mitad.

"No voy a entrar en detalles de lo que se discutió en la reunión, pero toda esta actuación fue fea, insultante, desordenada", declaró al Canal 13 de Israel, asegurando que el gobierno había convertido el asunto en una "farsa".

"Dicen 'hemos hecho esto, hemos hecho lo otro' (el líder de Hamás en Gaza, Yahya) Sinwar es quien ha devuelto a nuestra gente, no ellos. Me indigna que digan que ellos dictaron las cosas. No han dictado ni un sólo movimiento", añadió.

La reunión pretendía servir de foro para que los rehenes liberados contaran a los ministros su experiencia en cautiverio. Un grupo que representa a las familias de los rehenes difundió una serie de citas anónimas que, según dijo, habían sido extraídas de comentarios realizados por algunos de los antiguos rehenes en la reunión.

Las citas hablaban de los malos tratos recibidos por los cautivos a manos de Hamás, pero el encuentro se vio opacado por las emociones de las familias, preocupadas por la suerte de sus parientes aún retenidos.

Israel afirma que varias mujeres y niños siguen en manos de Hamás, mientras que las familias con familiares varones adultos en cautiverio han pedido que no se les olvide. (Reporte de Emily Rose y Henriette Chacar, redacción de James Mackenzie; Editado en español por Sofía Díaz Pineda)