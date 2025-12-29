Familias de víctimas de tiroteo en Australia exigen investigar el antisemitismo

Familiares de las víctimas del tiroteo en la playa australiana de Bondi pidieron el lunes una investigación nacional sobre el antisemitismo y el aparente fallo en materia de vigilancia e inteligencia, al que culpan por el ataque.

Un padre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, son acusados de disparar contra una celebración de Janucá el 14 de diciembre en Bondi Beach, en Sídney, donde mataron a 15 personas e hirieron a decenas, en lo que fue calificado por las autoridades como un ataque terrorista antisemita.

Unas 17 familias enviaron una carta al primer ministro Anthony Albanese para instarle a "establecer de inmediato" una comisión para investigar "el rápido auge del antisemitismo en Australia", y examinar "los fallos policiales, de inteligencia y de política que llevaron a la masacre de Bondi Beach".

"Exigimos respuestas y soluciones", escribieron.

"Necesitamos saber por qué señales claras de advertencia fueron ignoradas y se permitió que el extremismo islámico creciera sin vigilancia", agrega la misiva.

Albanese ha resistido los llamados a una investigación federal y citó la necesidad de acción urgente, en lugar de esperar "años por una respuesta".

El jefe de gobierno afirmó la semana pasada que una comisión del estado de Nueva Gales del Sur, donde ocurrió el tiroteo, será suficiente y prometió darle apoyo total.

El gobierno también citó una serie de reformas a las leyes de tenencia de armas y discurso de odio, así como reformas a los servicios de inteligencia.

Pero las familias de los asesinados consideran que la respuesta del gobierno "es insuficiente".

"Hemos perdido padres, esposos, hijos y abuelos. Nuestros seres queridos celebraban Janucá en Bondi Beach, un festival de luz y alegría en un espacio público icónico que debía ser seguro", señala la carta.

"Usted nos debe respuestas. Usted nos debe rendición de cuentas, y le debe a los australianos la verdad", agregaron.

Las familias advirtieron que el auge del antisemitismo es una "crisis nacional" y que "la amenaza no se va".