La Casa Real remite la carta a la competente, la consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras "para su estudio"

MADRID, 17 Ene. 2024 (Europa Press) -

Los Reyes de España han recibido la carta de los alumnos del CEIP Perú, que piden "no perder el parque de Comillas", donde la Comunidad de Madrid llevará una tuneladora para proseguir con la ampliación de la línea 11 de Metro.

Como si se tratara de una carta a los Magos de Oriente, el pasado 5 de enero la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) de este centro educativo de Carabanchel envió una carta dirigida a Felipe VI y Doña Letizia en la que les informaban del "impacto sobre el colegio de las obras de prolongación de la línea 11, que discurren a 25 metros del patio del ciclo de Infantil".

En la misiva destacaban "las graves consecuencias para la salud y la seguridad" y solicitaban a los monarcas su "interés en el tema para que las administraciones involucradas escuchen". Acompañaron el escrito con dibujos realizados por niñas y niños del colegio en los que expresan su deseo de no perder el parque de Comillas, "el único de la zona con sus características".

"no quiero ruido"

'No quiero ruido, quiero escuchar a mi profe', 'no tenemos otro parque para poder jugar' o 'no queremos que talen los árboles, nos quedamos sin oxígeno' son algunos de los mensajes de los pequeños, plasmados en una veintena de dibujos.

Ahora han tenido respuesta, vía correo electrónico firmado por el jefe de la secretaría de despacho, Cristóbal Moreno. "Sus Majestades me encargan que, en Su nombre, le agradezca su amable invitación y los atentos dibujos que han realizado algunos alumnos de ese colegio, y le envíe un cordial saludo, que desean haga extensivo a todos los componentes de esa Asociación, lo que cumplo con el mayor agrado", se puede leer.

Tras señalar que el asunto "queda fuera del ámbito competencial de a Casa, que no puede intervenir en procedimientos administrativos", avanza que "siguiendo instrucciones de Sus Majestades, se remite su escrito a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para su estudio".

Desde la AFA han recordado que el pasado 18 de diciembre la baronesa Carmen Thyssen también se dirigió a estas familias, a las que expresó su apoyo y aseguró, en un añadido manuscrito a la carta, "que trataría de ver qué podía hacer para que la escucharan".

La AFA del colegio Perú, junto con la Asociación Vecinal Parque de Comillas y el resto de entidades que forman parte del movimiento ciudadano No a la Tala, trabaja desde el pasado febrero de 2023 en la defensa de las zonas verdes amenazadas por las obras de la línea 11 de Metro.

"a la espera de la tuneladora"

En el parque de Comillas, donde se prevé la construcción de una nueva estación de Metro, se han talado al menos 133 árboles y destruido sus 4,5 hectáreas "que servían de refugio climático en un barrio de escaso arbolado".

Ahora se espera la llegada de la tuneladora que excavará el nuevo túnel desde las cercanías del colegio Perú, cuya población escolar de más de 500 niñas y niños de menos de 12 años, algunos con trastorno del espectro autista, se verá afectada.