Familias huyen de nuevo ataque israelí en gaza

Por Nidal al-Mughrabi y Hatem Khaled

EL CAIRO/GAZA, 9 ago (Reuters) - Los tanques israelíes regresaron el viernes a la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza, obligando a miles de personas a evacuar la zona por carreteras congestionadas, mientras combatientes palestinos continuaban atacando a las tropas israelíes desde las ruinas, dijeron residentes y militares.

Las familias huyeron del este de Khan Younis en vehículos y a pie, con sus pertenencias amontonadas en carretas tiradas por burros y "rickshaws" de motocicletas mientras realizaban su lenta huida por carreteras atestadas.

Mientras Israel y el Líbano se preparan para una posible escalada de los combates, los líderes de Estados Unidos, Egipto y Qatar intentaron un último esfuerzo para revivir los esfuerzos para detener los combates en Gaza, programando una nueva ronda de conversaciones para el 15 de agosto.

En las últimas semanas, las fuerzas israelíes, que invadieron casi toda la Franja de Gaza durante más de 10 meses de guerra, han regresado a las ruinas de zonas de donde anteriormente afirmaban haber expulsado a los combatientes de Hamas.

En el último ataque, los militares lanzaron panfletos ordenando a los residentes y a las personas desplazadas que se refugian en el este de Khan Younis, la principal ciudad del sur de Gaza, que evacuen una zona que ya ha sufrido repetidas oleadas de combates.

Las familias se apiñaron en autobuses y coches, muchos de ellos buscando refugio en Al-Mawasi, una franja de arena a lo largo de la costa, aunque algunos expresaron su temor de que haya sido atacada en el pasado a pesar de estar designada como zona segura por las fuerzas israelíes.

"No sabemos adónde vamos, si a la playa, a Al-Mawasi, o a cualquier otro sitio donde podamos quedarnos. Aquí no hay ningún lugar seguro. Atacaron por todas partes, ya atacaron Al-Mawasi y mucha gente murió. No hay seguridad, la seguridad está con Dios", dijo Ahmed al-Farra, un hombre desplazado.

Um Raed Abu Elyan dijo que ella y su familia estaban "huyendo del fuego, estamos huyendo con nuestros hijos del miedo".

Cuando le preguntaron adónde iría, respondió: "Dios sabe, ahora estamos caminando. Dijeron que fuéramos a áreas humanitarias, pero no hay ningún lugar seguro aquí en Gaza. Todo está destruido y dañado".

El Ejército israelí dijo que las tropas atacaron docenas de objetivos pertenecientes a militantes de Hamas en Khan Younis y Rafah, cerca de la frontera con Egipto, tomando depósitos de armas, destruyendo infraestructura y matando a docenas de combatientes equipados con armas, incluidas granadas propulsadas por cohetes.

(Reportaje y redacción de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Hatem Khaled en Gaza Editado en español por Lucila Sigal)

