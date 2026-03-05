Familias marchan en Nairobi contra el reclutamiento de kenianos para la guerra en Ucrania

NAIROBI, Kenia (AP) — Familiares de reclutas kenianos engañados con promesas de trabajo en Rusia, que terminaron en el frente de batalla en Ucrania, presentaron el jueves una petición ante el Parlamento del país para que se prohíba el reclutamiento de kenianos para la guerra de Moscú.

Las familias llevaban fotografías de sus hijos, que ahora están en el frente o han muerto, han resultado heridos o han desaparecido en la guerra. Marcharon por las calles de Nairobi, la capital de Kenia, coreando consignas en las que pedían a las autoridades que trajeran a sus seres queridos de regreso a casa.

Varios manifestantes llevaban una enorme pancarta blanca que decía en inglés, en letras de color rojo intenso: “KENIANOS Y FAMILIAS EXIGEN JUSTICIA PARA SUS HIJOS RECLUTADOS EN EL EJÉRCITO RUSO”.

El gobierno afirmó el mes pasado que más de 1.000 kenianos fueron reclutados para combatir por Rusia en Ucrania y que al menos 89 de ellos seguían en el frente. También confirmó una muerte y señaló que 39 kenianos han sido hospitalizados, 28 están desaparecidos en combate, y que otros habían regresado a casa.

El ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, declaró a The Associated Press el mes pasado que viajaría a Rusia para lo que calificó como un “enfoque diplomático para poner freno” a quienes “se aprovechan de cualquiera en esta desventura”.

También indicó que ya se realizan gestiones para asegurar la liberación de kenianos retenidos en Ucrania como prisioneros de guerra y repatriar a quienes aún permanecen en Rusia.

Yurii Tokar, embajador de Ucrania en Kenia, dijo a la AP el miércoles que un keniano se encuentra en Ucrania como prisionero de guerra y señaló que este tipo de prisioneros suelen ser liberados al final del conflicto, conforme a los Convenios de Ginebra. Aun así, Kiev y Moscú han intercambiado en varias ocasiones a cientos de soldados y civiles durante la guerra de cuatro años.

Lamech Mboga, cuyo hermano viajó a Rusia en agosto de 2025, dijo a la AP que cree que su familiar está ahora en Ucrania como prisionero de guerra y pidió su liberación.

En un informe de inteligencia presentado el mes pasado ante el Parlamento de Kenia por el líder de la mayoría, Kimani Ichung’wah, se indica que funcionarios de los gobiernos de Kenia y Rusia se confabularon con agencias de reclutamiento para atraer a kenianos al frente de batalla.

Las familias que presentaron la petición al Parlamento el jueves afirmaron que quienes están detrás del plan para atraer a sus seres queridos deben ser procesados por “trata de personas, reclutamiento forzado y posibles violaciones de las leyes internacionales humanitarias y laborales”.

Hasta ahora, dos kenianos han sido acusados de trata de personas en el caso.

