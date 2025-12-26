Familias numerosas piden ampliar la deducción fiscal por hijos de 0-3 años hasta los 6: "Asumible para el Estado"

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido ampliar la deducción fiscal de 100 euros por hijos de 0-3 años hasta los 6, una medida que considera "asumible para el Estado".

La FEFN ha recordado que la ayuda directa por hijo hasta la mayoría de edad es la medida "más necesaria y demandada" por las familias, pero ha indicado que esta "sigue siendo una propuesta que está encima de la mesa sin fecha".

A su juicio, mientras se deben articular otras medidas, "mucho más asumibles para el Estado, que permitan reforzar la protección a la familia y la infancia y sacar a España del vagón de cola en Europa en el gasto público en políticas públicas".

La FEFN hace referencia a un estudio realizado con la Universidad de Vigo y el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que analiza diversas medidas económicas y de protección social para mejorar el apoyo a las familias en España.

La Federación ha explicado que el estudio revela la necesidad de incrementar el gasto público en España, situado en un 1,87% del PIB en 2021, muy lejos del 3,46% de Alemania, el 3,44% de Austria, el 3,38% de Francia o el 3,32% de Suecia, algunos de los países que más han apostado por las políticas públicas de protección a la familia y, a la vez, han tenido mejores resultados para combatir el "invierno demográfico".

En esta línea, ha abogado por ampliar la deducción fiscal por hijo menor de 3 años hasta los 6, que supondría un "apoyo claro y directo" a las familias en la crianza de los hijos, similar al de la prestación universal hasta los 18 años, pero "sería más asumible para el Estado".

En concreto, según la investigación de la Universidad de Vigo, significaría una reducción de la recaudación en 1.900 millones de euros, al estar planteado en forma de impuesto negativo --con abono anticipado--, y vinculado a tramos de edad que se podrían ir ampliando hasta los 12 y 18 años en años sucesivos.

Esta progresividad es señalada por los autores del estudio, que apuestan por la creación de una prestación universal -o cuasi universal- para "reducir la patente --y cada vez más creciente-- desigualdad económica entre las familias con y sin hijos".

Los investigadores consideran necesario "rediseñar y revalorizar las ayudas para la infancia para los tramos de mayor edad y no focalizarlos en el grupo de 0 a 3 años" para cubrir así una mayor proporción de los gastos derivados del cuidado de los hijos.

COMPENSACIÓN FISCAL DEL 14,5%

Asimismo, la extensión al tramo de edad de 4 a 6 años aseguran que posibilitaría una compensación fiscal del 14,5% de los gastos en que incurren estas familias con hijos. "Con todo, sería una primera medida, pensando siempre en la extensión de esta actuación hasta que los descendientes alcancen la mayoría de edad, puesto que el coste de la crianza aumenta a medida que los hijos van cumpliendo años, mientras que el apoyo público se va reduciendo a partir de los 3 años", apuntan.

En este sentido, la FEFN cree que la deducción de 0 a 3 años, que reciben las madres que trabajan fuera de casa y las que perciben prestación por desempleo, supone un "incentivo claro" para el empleo femenino y un "apoyo real" a la conciliación que beneficia a las mujeres, las que más sufren las dificultades para compaginar trabajo y familia.

La investigación de la Universidad de Vigo, dirigida por Alberto Vaquero, profesor titular de Economía Aplicada y miembro permanente del centro interuniversitario ECOBAS y del grupo de investigación GEN, analiza otras medidas enfocadas a las madres, con un beneficio similar. Los autores del informe (Emma Rodríguez del área de Derecho del Trabajo y Alberto Vaquero del área de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo) destacan, entre otras medidas, la creación de un complemento de ayuda a la infancia desligado del Ingreso Mínimo Vital, hasta la mayoría de edad de los hijos, para cubrir el llamado "coste de la conciliación".

Los autores del estudio también destacan la necesidad de contar con permisos laborales "más generosos", tanto en su duración como en la cuantía, para lograr una efectiva conciliación de la vida familiar con la laboral para las mujeres trabajadores con descendencia, algo que muchos países de nuestro entorno (Alemania, Francia o Finlandia) vienen apostando desde hace años, pero que en España es "todavía una asignatura pendiente".

El estudio, desarrollado con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dedica atención a los permisos laborales, con especial atención a las 8 semanas por cuidado de hijo menor de 8 años, destacando la necesidad de remunerar al menos 4 de las 8 semanas.