Famosos estarán en fiestas del Super Bowl

Los angeles (ap) — quizá rob gronkowski se retiró de la nfl, pero el exfutbolista profesional todavía está en el juego durante la semana del campeonato.

El ganador de cuatro Super Bowl — quien se autodenomina el jugador más valioso de la diversión — será el anfitrión de un festival musical llamado “Gronk Beach” en Phoenix el sábado, un día antes del gran partido. La fiesta diurna con temática de playa incluye presentaciones de 21 Savage, Lil Jon y Diplo.

Después de ofrecer el evento en Miami y Las Vegas, Gronkowski dijo que ahora habrá una competencia de voleibol de alberca con famosos. La fiesta se realizará en el Talking Stick Resort — al que también llegará “Shaq’s Fun House” de Shaquille O’Neal el viernes y The Party de Sports Illustrated más tarde el sábado.

“El evento le da toda una nueva dinámica a ir de fiesta”, dijo Gronkowski. “Cualquiera puede ir a una fiesta en su sótano al estilo de preparatoria o universidad. Pero cuando te vuelves más viejo, te gustan las fiestas temáticas. Entras y ves la playa, ves el voleibol, el escenario. Es como el cielo”.

Además del evento de Gronkowski previo al Super Bowl entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia habrá conciertos de algunos de los astros musicales más grandes como Drake, Cardi B, Snoop Dogg, Patti LaBelle, Kane Brown y Machine Gun Kelly.

A continuación, algunos de los eventos de la ajetreada semana del Super Bowl:

Shaq’s funhouse

La celebración con temática de carnaval de O’Neal anotará su propio touchdown en el centro de Phoenix el viernes.

Al igual que en años anteriores, el ex jugador de la NBA — que usa el nombre de DJ Diesel — espera lograr un evento lleno de diversión con una máquina de garra para cargar humanos, una rueda de la fortuna y una resbaladilla de 80 pies (24 metros). Snoop Dogg y Diplo serán los astistas estelares.

“Queremos pasar un gran momento. Sabemos que cada año debemos ser mejores, es como cuando ganas campeonatos. La primera vez que lo hicimos fue un campeonato y estuvo bien. Ahora lo hacemos consecutivamente, así que queremos seguir siendo la mejor fiesta del Super Bowl en la historia de todas las fiestas del Super Bowl”.

Celebración gospel

El jugador de los Bills de Buffalo Isaiah McKenzie y su equipo se quedaron cortos en la postemporada, pero el futbolista espera destacar en una presentación con el Coro de Jugadores de la NFL en la Celebración Soulful del Super Bowl.

Junto con el coro, Patti LaBelle, Israel Houghton, Kierra Sheard y Tye Tribbett se presentarán en el Centro Artístico de Mesa. El evento, fundado por Melanie Few, honrará al mariscal de campo de los Eagles de Filadelfia Jalen Hurts, quien recibirá el premio “Faith in Action” que reconoce a jugadores actuales y pasados de la NFL que han tenido un impacto positivo en sus comunidades.

El tema del evento que mezcla comedia, fútbol e inspiración positiva es “Imparable”.

“Busco cantar a todo pulmón con mi banda, mis cantantes y simplemente alabar a Dios”, dijo LaBelle, quien es originaria de Filadelfia y ansía conocer a Hurts. “Estoy rezando porque ganen los Eagles”.

Sabor de flavortown

Guy Fieri espera crear el mayor evento culinario del Super Bowl.

Para aquellos que no podrán ver el partido de primera mano, Fieri ofrece Guy’s Flavortown Tailgate, un almuerzo de estacionamiento. Es una cita apta para toda la familia que espera atraer a unos 10.000 fans.

Fieri curará más de 15 restaurantes y experiencias de bar junto con presentaciones de Diplo y LOCASH. El evento se realizará junto al Estadio State Farm, donde se enfrentarán los Chiefs y los Eagles.

“Tenemos el mejor partido del mundo y esto es algo con lo que todos sueñan, pero no todos pueden entrar al estadio”, dijo Fieri. “Así que pensé ¿por qué no hacer un almuerzo en el estacionamiento? Mucha gente prefiere ir a este tipo de comidas que al partido. En el Super Bowl no suele haber almuerzos de ese tipo por el uso del estacionamiento. Pero estamos justo cruzando la calle del estadio. De las 11 a las 4:30 haremos una fiesta gratis para que puedas tener esa experiencia de Super Bowl”.

Bud light music fest

Paramore y The Bleachers son los artistas principales de la primera noche del Bud Light Super Bowl Music Fest el jueves. El festival de tres noches celebra su cuarto año en el Footprint Center, la casa de los Suns de Phoenix.

La siguiente noche incluye presentaciones de Dave Matthews Band junto con el invitado DJ Pee .Wee (Anderson .Paak). Imagine Dragons y Kane Brown cerrarán el festival el sábado por la noche.

MICHELOB ULTRA x NETFLIX

Serena Williams y Brian Cox serán los anfitriones de la fiesta tras el Super Bowl para estrenar el documental “Full Swing”.

Michelob ULTRA y Netflix hicieron equipo para celebrar a la próxima generación en la cultura del golf con participaciones de O’Neal, Lori Harvey, DJ Khaled, Nneka Ogwumike y el boxeador mexicano Canelo Álvarez. El evento tendrá presentaciones de Offset y DJ Pee .Wee.

Y más

Se espera que Drake se presente en el evento privado Homecoming Weekend en el complejo de jets privados de lujo Scottsdale Hangar One. El sábado por la noche, The Chainsmokers y Machine Gun Kelly serán los artistas principales de la fiesta de Sports Illustrated.

G-Eazy será el estelar del Super Weekend de W Scottsdale el jueves por la noche y Cardi B se presentará a la noche siguiente. Ludacris cerrará la serie el sábado.

El periodista de The Associated Press John Carucci contribuyó a este despacho

