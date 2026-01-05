Fanático congoleño 'Lumumba' destaca en Copa Africana de Naciones

CASABLANCA, Marruecos (AP) — Un aficionado se destacó por encima de todos los demás en la Copa Africana de Naciones.

Incluso llevaba un pedestal para asegurarse de ello.

El seguidor de Congo, Michel Nkuka Mboladinga, se ha convertido en una estrella de las redes sociales por posar como una estatua del héroe de la independencia asesinado del país, Patrice Lumumba, durante los partidos.

Lumumba Vea, como se conoce al seguidor elegantemente vestido por su parecido con el líder asesinado posó en repetidas ocasiones levantando el brazo derecho y quedando inmóvil, adoptando la posición de la estatua conmemorativa de Lumumba en Kinshasa, para mantener la pose durante la totalidad de los partidos.

"Permanezco inmóvil para dar fuerza al equipo, para dar energía a los jugadores", dijo Nkuka Mboladinga a The Associated Press durante una entrevista en su habitación de hotel en Casablanca esta semana.

Dijo que era su última antes de que el equipo juegue contra Argelia en Rabat el martes. Nkuka Mboladinga estaba claramente exhausto por la atención mediática implacable después de los primeros tres partidos de Congo en el torneo, y exasperado después de que parecía que todos los medios habían escrito mal su nombre.

Pero estaba agradecido por la atención y complacido de llevar el apoyo de Lumumba al equipo.

“Él es quien nos dio la libertad de expresarnos. Sacrificó su vida por nosotros, para darnos libertad. Así que es un héroe para nosotros, Lumumba es un espíritu para nosotros, es un modelo para nosotros”, dijo Nkuka Mboladinga sobre el líder congoleño.

Lumumba es ampliamente aclamado como el activista nacionalista que ayudó a poner fin al dominio colonial de Bélgica sobre el Congo en 1960. Se convirtió en el primer primer ministro del nuevo país independiente y fue visto como uno de los líderes más prometedores de África, pero fue asesinado en menos de un año durante una lucha contra un movimiento secesionista respaldado por Bélgica en la región rica en minerales de Katanga.

Han persistido preguntas sobre cuán cómplices pudieron haber sido Bélgica y Estados Unidos en su muerte. Una investigación parlamentaria belga determinó más tarde que el gobierno era "moralmente responsable" de la muerte de Lumumba. Un comité del Senado de Estados Unidos encontró en 1975 que la CIA había tramado un plan separado y fallido para matar al líder congoleño.

Para muchos en el Congo, Lumumba sigue siendo un símbolo de los desarrollos positivos que el país podría haber logrado después de su independencia. En cambio, se sumió en décadas de dictadura que drenaron sus vastas riquezas minerales.

“Es como familia”, dijo el líder visionario Nkuka Mboladinga.

Nkuka Mboladinga ensaya antes de cada partido permaneciendo inmóvil durante 45 a 50 minutos a la vez. Con el Congo avanzando a la ronda eliminatoria, también enfrenta la perspectiva de tener que permanecer en modo estatua durante el tiempo extra y los penales, cuando los aficionados a su alrededor están lejos de estar quietos.

“Es difícil. Todos juegan su parte, desempeñan su papel y yo estoy en el mío”, señaló.

Aún no ha conocido a los jugadores, pero ha escuchado que aprecian sus esfuerzos.

"Los jugadores me conocen, pero no he hablado con ellos personalmente. Están muy contentos con lo que estoy haciendo", dijo.

___

AP en la Copa Africana: https://apnews.com/hub/africa-cup-of-nations

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes