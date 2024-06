“Fancy Dance” con Lily Gladstone presenta la historia de una mujer indígena desaparecida

Los ángeles (ap) — lily gladstone conoce la gravedad de lo que ella llama la “epidemia” de personas indígenas desaparecidas y asesinadas. pero también valora el humor al contar esas historias.

En “Fancy Dance” (“Fancy Dance: Una danza ceremonial”), que se estrenará en cines selectos de Estados Unidos el viernes y llegará al servicio de streaming Apple TV+ el 28 de junio, incluyendo Latinoamérica, Gladstone interpreta a Jax, que ha cuidado de su sobrina, Roki, desde la desaparición de su hermana en la reserva Seneca-Cayuga en Oklahoma. Mientras el par busca a su familiar y se prepara para el próximo powwow de Roki, comparten momentos de inesperada ligereza en la emotiva historia.

“Sería muy difícil encontrar a una persona indígena en América del Norte hoy en día que no esté tocada por un elemento de esta historia de manera muy personal”, dijo Gladstone en una entrevista reciente con The Associated Press. “Todos conocemos a una persona indígena desaparecida y asesinada. Es algo que todos lamentamos colectivamente y trabajamos para solucionar. … Nos mantenemos unidos y sobrevivimos siendo graciosos, encontrando humor en ello”.

Isabel Deroy-Olson, quien debuta en cine con el filme e interpreta a Roki, dijo que el humor de la película ayuda a la audiencia a superar los momentos más pesados de la historia, lo que también se aplicaba para las actrices.

“Como todos nosotros tenemos un sentido del humor bastante similar, también lo trajimos detrás de cámara, como una forma de animarnos unos a otros, y eso es muy cierto en todas nuestras comunidades”, dijo. “Nos gusta reírnos el uno con el otro. Mostrar eso tanto dentro como fuera de la pantalla fue muy importante para nosotros”.

“Hay que mantener la alegría, hay que mantener la risa y hay que mantener el optimismo para sobrevivir a un genocidio en curso”, dijo la directora y coguionista Erica Tremblay.

Nombrado en honor a Jacqueline “Jax” Agtuca, quien trabaja para el Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas, el personaje de Gladstone se frustra con la falta de atención o cuidado que las autoridades ponen en el caso de su hermana y recurre a su comunidad para tener ayuda en la búsqueda. Gladstone dijo que amplificar este tipo de historia en la pantalla sin que sea “empujada por la garganta de nadie” puede inspirar el cambio.

“Al ser y encarnar a un personaje, una persona que está pasando por los pasos de hacer ese trabajo, estás invitando a la audiencia a esa perspectiva, a ese mundo donde pueden aprender sobre las lagunas jurisdiccionales y las desigualdades en la sociedad que crean los obstáculos para los personajes”, dijo.

“Aprendes sobre ese obstáculo de una manera que tienes el deseo de cambiarlo, en lugar de simplemente escucharlo en una presentación de PowerPoint o como un tema de conversación en un segmento de noticias que vas a dejar pasar rápidamente porque estás más interesado en cuál fue el puntaje para tu equipo”, continuó Gladstone.

Si bien películas y programas han abordado el tema de los desaparecidos de los pueblos indígenas antes, a menudo han sido criticados por quedarse cortos en la representación precisa y respetuosa del problema o por no llegar a una audiencia amplia. Taylor Sheridan, cocreador del éxito de Paramount “Yellowstone”, escribió y dirigió una de las pocas películas ampliamente distribuidas sobre el tema, “Wind River” (“Viento salvaje”) de 2017.

El drama de 2022 de ABC “Alaska Daily” también exploró la violencia contra las mujeres indígenas y la falta de atención prestada a sus casos, pero fue cancelado después de una temporada. ABC había emitido previamente “Big Sky”, un drama ambientado en Montana que se estrenó en 2020 y recibió críticas por centrarse en las víctimas blancas en lugar de las mujeres indígenas, que constituyen la mayoría de la población desaparecida y asesinada del estado.

La Oficina de Asuntos Indígenas estima que hay aproximadamente 4.200 casos de desaparecidos y asesinados en todo el país que no se han resuelto.

“Fancy Dance” se centra en la falta de apoyo institucional y en los problemas jurisdiccionales que dificultan la resolución de los casos de personas indígenas desaparecidas. En otro cambio con respecto a sus predecesoras, “Fancy Dance” no muestra ninguna violencia contra las mujeres en la pantalla, un enfoque que a menudo se considera explotador.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2023 y, a pesar de la ovación de la crítica, no fue elegida por un distribuidor hasta más de un año después. Tremblay dijo que el equipo de filmación no vio las ofertas que esperaban, pero señaló que su llegada al servicio de streaming de Apple es su “final soñado”.

“El eje de todo el plan para llevar esta película al mundo fue la continua defensa de Lily de la película y el hermoso momento que ella y todo el elenco indígena y el equipo de ‘Killers of the Flower Moon’ (‘Los asesinos de la luna’) tuvieron el año pasado”, dijo Tremblay. “Lily usó algo de ese brillo para apuntar a ‘Fancy Dance’, creo que fue fundamental para nosotros y estamos muy agradecidos de estar donde estamos”.

