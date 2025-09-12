Fans de Jane Austen celebran 250 años de su nacimiento con bailes y disfraces

LONDRES (AP) — Ellie Potts sale a bailar con sus amigos casi todas las semanas. No ponen la última de Taylor Swift o Ed Sheeran, sin embargo, prefieren mucho más los bailes de campo ingleses que eran populares hace más de 200 años.

Cuando comienza la música, una veintena de hombres y mujeres hacen una reverencia, extienden una mano enguantada a su pareja, antes de bailar en círculos o saltar en patrones elaborados alrededor de los demás.

Como muchos de sus compañeros del grupo Hampshire Regency Dancers, Potts es una devota de Jane Austen y de todo lo relacionado con el período de la Regencia. No solo han estudiado los libros y visto todas las adaptaciones cinematográficas, sino que también investigan la música, confeccionan sus propios vestidos de época y se sumergen en los bailes que Austen y sus personajes habrían disfrutado hace siglos.

"Me ha interesado Jane Austen desde que tenía unos ocho o nueve años", dijo Potts, de 25 años. "Principalmente me uní (al grupo de baile) para poder asistir a bailes y eventos con mis disfraces, pero realmente me involucré. Me ha sorprendido cuánto disfruto el baile".

No faltarán los grandes bailes de disfraces y las danzas históricas este año, que marca el 250 aniversario del nacimiento de Austen. Este fin de semana, miles de fanáticos que se llaman a sí mismos "Janeites" llegarán a la ciudad de Bath para un festival de diez días que celebra a la querida autora de "Orgullo y Prejuicio" y "Sensatez y sentimientos".

El punto culminante es un desfile de disfraces de la Regencia el sábado, donde unas 2000 personas con sus mejores sombreros, lazos y disfraces desfilarán por las calles de Bath. Los organizadores dicen que la extravagancia tiene el récord mundial Guinness por la "mayor reunión de personas vestidas con trajes de la Regencia".

Fanáticos de todo el mundo

Bonny Wise, de Indiana, estará asistiendo a su sexto festival de Jane Austen en Bath. Esta vez trae cuatro vestidos de época que hizo y liderará un grupo de 25 entusiastas de Austen de todo Estados Unidos.

"Comencé a planear un tour hace cuatro años, cuando me di cuenta de que este era un gran año para Jane", dijo Wise, de 69 años. Atribuyó a la adaptación de 1995 de “Sensatez y sentimientos” el haber despertado su obsesión.

"Esa película simplemente me abrió un mundo completamente nuevo", dijo. "Empiezas con los libros, las películas, luego comienzas a interesarte por los sombreros, el té, los modales... una cosa llevó a la otra".

Wise dijo que ama el ingenio, el humor y las observaciones sociales en los libros de Austen.

También encuentra inspiradora la propia historia de vida de la autora.

“Admiro a Jane y lo que logró como mujer en esa época, su perseverancia y su proceso de convertirse en autora”, dijo.

La Sociedad Jane Austen de América del Norte, la organización más grande del mundo dedicada a la autora, dice que ha visto una reciente afluencia de fanáticos más jóvenes, aunque la mayoría de sus miembros —5000 hasta la fecha— son de mayor edad.

“Estamos creciendo todo el tiempo porque Jane Austen es atemporal”, dijo Mary Mintz, presidenta del grupo. “Tenemos miembros de Japón, India. Vienen de todos los continentes, excepto de la Antártida”.

El efecto Bridgerton

Muchos asistentes al festival harán una peregrinación a Steventon, el pequeño pueblo en Hampshire, en el sur de Inglaterra, donde Austen nació en 1775.

La autora vivió en Bath, una ciudad balneario de moda en los siglos XVIII y XIX, durante cinco años. Dos de sus novelas, “Persuasión” y “La abadía de Northanger”, presentan escenas ambientadas en la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Bath también es el lugar donde se filmaron partes de “Bridgerton”, la popular serie de Netflix basada libremente en el drama de época del período de la Regencia, la década en la que el futuro rey Jorge IV actuó como príncipe regente porque su padre fue considerado incapaz de gobernar debido a una enfermedad mental.

Gracias al programa, Austen y el estilo de la Regencia —vestidos románticos y fluidos en forma de columna, elegantes salones de baile y reuniones de alta sociedad— han vuelto a estar de moda para una nueva generación.

“Creo que Jane Austen está en auge”, dijo Potts. “Definitivamente, se ha vuelto más popular desde ‘Bridgerton’”.

Retrocediendo en el tiempo juntos

En un salón de la iglesia en Winchester, a pocas calles de donde Austen fue enterrada, los Hampshire Regency Dancers se reúnen semanalmente para practicar para las muchas presentaciones que están organizando este año en honor a la autora.

El grupo selecciona bailes que aparecen en adaptaciones cinematográficas de las novelas de Austen, y los miembros se esmeran en asegurar que sus disfraces, hasta los botones y las costuras, tengan un aspecto auténtico.

“Hacemos un gran esfuerzo para que las cosas sean lo más cercanas al original posible”, dijo Chris Oswald, un abogado retirado que ahora preside el grupo. “Para mí se trata de obtener una mejor comprensión de cómo era la vida entonces, y en el proceso de hacer eso, obtener una mejor comprensión de la propia Jane Austen”.

Oswald es apasionado por las exhibiciones de su grupo en Hampshire, o como él bromea, “la tierra de Jane Austen”.

“La gente se conmueve bastante porque están caminando donde Jane Austen realmente caminó. Bailan en una sala en la que Jane Austen bailó”, dijo.

“Para las personas que están muy interesadas en Jane Austen, eso es extremadamente especial”.

Muchos "Janeites" dicen que disfrutan enormemente al dar vida a las palabras e imágenes de Austen en una comunidad de personas con ideas afines.

Lisa Timbs, una pianista que investiga la música en la vida de Austen y la interpreta en un pianoforte antiguo, lo resume de manera sucinta: ella y sus amigos de la Regencia están "retrocediendo en el tiempo juntos".

“Creo que es un escape para muchas personas”, agregó Timbs. “Quizás sea para escapar de la velocidad, el ruido y la aspereza de la era en la que nos encontramos, y un anhelo de regresar a la elegancia y los placeres indulgentes de lo que realmente fue un período muy fugaz en la historia”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.