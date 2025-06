Fans del k-pop se entusiasman ante una posible reunión de BTS

By Daewoung Kim, Jisoo Kim

SEÚL, 13 jun (Reuters) -

Miles de internacionales de las megaestrellas del k-pop BTS se reunieron el viernes en los suburbios de Seúl ante una creciente emoción por una esperada reunión del grupo después de que sus miembros completen el servicio militar obligatorio en el ejército surcoreano.

El BTS Festa de este año celebra el 12º aniversario del grupo, que actuó junto por última vez en 2022 y no lo ha hecho desde 2019 debido a la pandemia del COVID-19 y a las posteriores obligaciones de servicio militar de sus miembros. No estaba claro si alguno de los artistas que salieron hace poco aparecería en el festival organizado por la agencia de gestión del grupo, HYBE.

Pero eso no empañó el entusiasmo de los, algunos volaron desde todo el mundo con la esperanza de ver a alguna de las superestrellas en la reunión o en un par de conciertos en solitario del rapero de BTS, J-Hope, mientras concluye su gira mundial "Hope on the Stage".

"Quiero disfrutar de todo porque hay muchas cosas que hacer aquí y (...) espero ver a los chicos tal vez", dijo Karla Linan Saucede, de 33 años, que viajó desde México con su hermana y amigos.

"He pasado de la emoción a estar casi paralizada", dijo Ayla O'Ryan, de 45 años, de Escocia, añadiendo que planeó una visita este mes para practicar coreano en la capital y poder asistir.

Jimin y Jungkook, miembros de BTS, del ejército surcoreano, convirtiéndose en el quinto y sexto en completar su servicio. Los miembros RM y V y el último en terminar será Suga el 21 de junio.

Aunque no se han dado a conocer los detalles de una reunión, se espera que el grupo realice la mayor gira mundial de su historia en 2026, según NH Securities, una de las mayores empresas de inversión de Corea del Sur.

Las acciones de HYBE han subido un 11,3% en junio, en un momento en que los brókers elevaban sus estimaciones de ventas y el precio objetivo de la agencia ante el regreso del grupo.