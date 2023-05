FarEye presenta Grow: un revolucionario portal comercial de autoservicio que permite a empresas de logística acelerar la adquisición de clientes e impulsar el crecimiento

Chicago--(business wire)--may. 11, 2023--

FarEye presentó hoy a Grow, una solución para las empresas de logística que les permite brindar una experiencia moderna a sus clientes. Grow cuenta una interfaz fácil de usar, incorporación fluida la interfaz, reserva automatizada e integración de pagos sin fallas, y se encuentra configurada para empoderar a las empresas de logística de manera que puedan acelerar la adquisición de clientes, mejorar la satisfacción del cliente e impulsar el crecimiento.

Se proyecta que, para 2026, el mercado de entrega de paquetes alcanzará los $200 mil millones, con la participación de más de decenas de millones de transportistas en todo el mundo. Frente a este pronóstico, está claro que las empresas de logística se enfrentan a una oportunidad de crecimiento sin precedentes. Todos los minoristas y las empresas de comercio electrónico quieren ofrecer entregas a domicilio, pero continúan afrontando dificultades para encontrar el socio de logística adecuado y moderno, además de haberse quedado atrapados en las formas heredadas de entrega a domicilio. Para ello, Grow permite a las empresas de logística abordar esta brecha entre la oferta y la demanda.

“Es un enorme placer presentar Grow, ya que creemos que se convertirá en una herramienta indispensable para las empresas de logística que buscan adquirir nuevos minoristas y mantenerse por delante de la competencia”, comentó Kushal Nahata, director ejecutivo de FarEye. “Nuestro equipo ha trabajado incansablemente para crear una plataforma que libere el potencial de miles de empresas de logística y confiamos en que Grow transformará la forma en que las empresas de logística interactúan con sus clientes y gestionan sus operaciones diarias”.

Grow de FarEye es una manera fácil en la que los comerciantes se sirvan a sí mismos, obtengan cotizaciones, creen pedidos, generen etiquetas y administren transacciones. Además, ofrece visibilidad integrada a nivel del envío y de la gestión de excepciones, lo que permite a los minoristas y transportistas ahorrar tiempo y esfuerzo, así como generar una mayor satisfacción del cliente. Además, la generación automatizada de facturas y los pagos con capacidades de billetera digital permiten a las empresas de logística reducir los retrasos en los pagos y mejorar el flujo de caja. Grow incluye complementos integrados con las principales plataformas de comercio electrónico, como Shopify y BigCommerce, con lo cual los transportistas pueden conectarse y comenzar a entregar rápidamente.

Grow de FarEye forma parte de la cartera de productos de FarEye que apoya a las empresas a lo largo de todo el proceso de entrega del pedido a domicilio. Cuenta con productos como Ship, Track, Route, Execute, Experience, Analyze y ahora, Grow, con los siguientes beneficios clave:

Grow de FarEye es el portal de clientes definitivo para las empresas de CEP que buscan optimizar las operaciones de envío, ampliar su red de clientes y lograr un crecimiento sostenible en la industria competitiva actual. Para obtener más información sobre el portal y las ventajas para su negocio, visite el sitio web de FarEye hoy mismo.

La plataforma de gestión de la distribución de FarEye convierte las entregas en una ventaja competitiva. Las empresas minoristas, de comercio electrónico y de logística de terceros utilizan la combinación única de coordinación, visibilidad en tiempo real y experiencias de marca del cliente que ofrece FarEye para simplificar la compleja logística que implica la distribución capilar. Con la plataforma de FarEye, las empresas pueden aumentar la fidelidad y la satisfacción del consumidor, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. FarEye cuenta con más de 150 clientes en 30 países y cinco sucursales en todo el mundo. FarEye, la primera opción para el último kilómetro.

