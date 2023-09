San francisco--(business wire)--sep. 27, 2023--

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) mejoró hoy su asistente virtual (en inglés) Fargo™ con una función en español, lo cual mejora el acceso para una gran parte de su base de clientes. La nueva función permite a los clientes de habla hispana aprovechar la solución que ya está proporcionando una experiencia bancaria más personalizada, conveniente y sencilla a los clientes que utilizan la app de Wells Fargo Mobile® en sus teléfonos inteligentes.

“Ver el volumen de interacciones de Fargo desde que se puso en marcha a principios de este año demuestra que nuestros clientes están encontrando valor en un asistente financiero de bolsillo para gestionar su experiencia bancaria”, señaló Michelle Moore, Jefa de Digital for Consumer and Wealth & Investment Management (Administración de Patrimonio e Inversiones y Digitalización para Consumidores) de Wells Fargo. “Administrar las finanzas a menudo puede ser complejo si un cliente no sabe bien cómo medir su manera de gastar, ahorrar o hacer presupuestos. Esto ahora está disponible en el segundo idioma más hablado por nuestros clientes”.

Entre 2010 y 2020, la población latina de Estados Unidos creció un 23%, por lo que ahora representa el 20% de la población nacional y continúa creciendo 1. Además, los ingresos y el patrimonio entre los latinos crecen a un ritmo más rápido que el de la población en general, ya que la mediana del patrimonio familiar creció casi tres veces más rápido que la de la unidad familiar típica de EE. UU. durante la última década 2. Ofrecer una función en español que puede proporcionar detalles y contexto sobre el proceso financiero de un cliente, en la misma medida que la solución en inglés, mejora el acceso para nuestra creciente base de clientes latinos. Para garantizar que la función en español sea lo más completa posible, Wells Fargo aprovechó el conocimiento de sus empleados hispanohablantes que representan a más de una docena de países de habla hispana para probar, entrenar y perfeccionar a Fargo a fin de que comprenda diversos dialectos y diferencias lingüísticas regionales.

Ahora, los clientes que establecen su preferencia de idioma a español pueden realizar solicitudes a Fargo y recibir acceso instantáneo a sus datos bancarios. Con solo hablar o escribir en español en su teléfono inteligente, los clientes pueden solicitarle a Fargo que complete una gran variedad de tareas, como consultar su información de gastos y su puntuación de crédito, ver tasas y cargos, administrar sus límites de gasto y transferir dinero.

Desde su lanzamiento, Fargo ha facilitado millones de interacciones con clientes que lo utilizan para navegar por sus transacciones, administrar los límites de sus tarjetas, buscar sus números de ruta y obtener información sobre sus gastos. En los próximos meses, Fargo continuará implementando nuevas funciones que brindarán una experiencia financiera más sofisticada. La implementación aprovechará el análisis predictivo para permitir conversaciones significativas que aprendan de cada cliente en particular y se adapten a él, y brindará información proactiva sobre diversos aspectos, entre ellos:

El anuncio de hoy marca una continuación de la transformación digital holística de Wells Fargo, como lo significó el lanzamiento de una nueva app de banca móvil para consumidores el año pasado y el desarrollo de Fargo, su nuevo asistente virtual. Estas capacidades digitales mejoradas son solo el comienzo de muchas iniciativas que integran el plan plurianual de Wells Fargo para dar prioridad a la experiencia digital y reinventar las finanzas personales. Comprender las necesidades de los clientes es una parte fundamental del modo en que Wells Fargo fortalece sus relaciones con los clientes, y la empresa entiende que su cartera de tecnología debe satisfacer estas demandas.

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía líder de servicios financieros que tiene activos de aproximadamente $1.9 billones y que se enorgullece de prestar servicios a uno de cada tres hogares estadounidenses y a más del 10% de todas las pequeñas y medianas empresas en EE. UU. Brindamos un conjunto diversificado de productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor, a través de nuestros cuatro segmentos operativos sujetos a la presentación de informes: Consumer Banking and Lending (Banca y Préstamos para el Consumidor); Commercial Banking (Banca Comercial); Corporate and Investment Banking (Banca Corporativa y de Inversión) y Wealth and Investment Management (Administración de Patrimonio e Inversiones). En el año 2020, Wells Fargo ocupó el puesto número 30 en la clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. En las comunidades a las que prestamos servicios, la compañía enfoca su impacto social en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo para todos mediante el apoyo a la asequibilidad de la vivienda, el crecimiento de las pequeñas empresas, el bienestar financiero y una economía baja en carbono. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de Wells Fargo (en inglés).

Podrá encontrar información adicional en www.wellsfargo.com/es | Twitter: @WellsFargo.

