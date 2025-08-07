Farmacéuticas internacionales anuncian inversión de US$600 millones en México

Las farmacéuticas internacionales AstraZeneca, Bayer y Boehringer Ingelheim, además del laboratorio mexicano Carnot, anunciaron este jueves inversiones en México que suman US$600 millones, informó el gobierno.

Estas inversiones se suman a las que ya han anunciado en los últimos meses empresas como el gigante cervecero Heineken, la minorista Walmart y Netflix, en medio de las tensiones comerciales de México con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El sector farmacéutico es "una alta prioridad para la presidenta (Claudia Sheinbaum), primordialmente por su impacto en el mundo" y en la salud de los mexicanos, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard al anunciar la inversión.