Fármaco baxdrostat de AstraZeneca reduce la presión arterial en ensayo clave de fase avanzada

Por Maggie Fick, Raechel Thankam Job y Pushkala Aripaka

7 oct (Reuters) - El fármaco experimental baxdrostat de AstraZeneca redujo significativamente la presión arterial durante un período de 24 horas en un ensayo en fase avanzada de pacientes con hipertensión resistente al tratamiento, informó el martes la empresa.

Los resultados suponen un paso clave para la farmacéutica anglo-sueca, que busca expandirse en el campo de las enfermedades cardiovasculares y alcanzar el objetivo de US$80.000 millones de ingresos anuales para 2030, en parte mediante el lanzamiento de nuevos medicamentos.

Según los analistas, los datos podrían ayudar a baxdrostat a destacar frente a una terapia rival en desarrollo de la empresa biotecnológica estadounidense Mineralys Therapeutics.

VENTAS DE MÁS DE 5000 MILLONES DE DÓLARES

El estudio cumplió su principal objetivo, con pacientes a los que se administró 2 miligramos de baxdrostat que mostraron una reducción estadísticamente significativa de la presión arterial sistólica al cabo de 12 semanas, en comparación con la administración de un placebo además de la atención estándar.

El efecto se mantuvo durante todo el día, incluso a primera hora de la mañana, cuando es más probable que se produzcan episodios cardiovasculares.

"Estos resultados son revolucionarios y significan que tenemos la posibilidad de cambiar nuestro enfoque terapéutico para los muchos pacientes cuya hipertensión sigue sin controlarse a pesar de las terapias actuales", afirmó el Dr. Bryan Williams, catedrático de Medicina del University College de Londres e investigador principal del ensayo.

La hipertensión afecta a casi 1500 millones de personas en todo el mundo, pero apenas una de cada cinco la tiene bajo control, según la Organización Mundial de la Salud.

AstraZeneca ha declarado que espera obtener la aprobación reglamentaria del baxdrostat antes de que acabe el año y prevé que su pico de ventas anuales supere los US$5000 millones.

Baxdrostat es uno de los 20 nuevos medicamentos que AstraZeneca ha estado desarrollando para alcanzar su objetivo de US$80.000 millones de ingresos anuales en 2030.

El fármaco actúa bloqueando la hormona aldosterona, una estrategia distinta a los antiguos tratamientos de la tensión arterial, como los diuréticos y los inhibidores de la ECA. También se estudia como posible tratamiento de la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardiaca.

AstraZeneca adquirió baxdrostat en su compra de CinCor Pharma en 2023. Sus acciones subían un 0,3% a las 0915 GMT.

Los resultados completos se presentarán en una reunión de la Asociación Americana del Corazón en noviembre.

(Reporte de Maggie Fick en Londres y Raechel Thankam Job y Pushkala Aripaka en Bengaluru; Editado en español por Ricardo Figueroa)