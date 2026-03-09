Fármaco contra la epilepsia de Xenon Pharma supera con éxito la fase final de ensayos clínicos

9 mar (Reuters) - Xenon Pharmaceuticals anunció el lunes que su fármaco experimental contra la epilepsia cumplió el objetivo principal de mostrar una reducción estadísticamente significativa de las crisis focales en un ensayo en fase avanzada, lo que provocó una subida del 53% en el precio de sus acciones antes de la apertura del mercado.

La empresa estaba probando el azetukalner en pacientes con crisis epilépticas focales, un tipo de epilepsia caracterizado por crisis que se originan en una zona concreta del cerebro.

En el estudio en fase avanzada, los pacientes tratados con azetukalner experimentaron una reducción promedio de la frecuencia mensual de las convulsiones del 53,2% con la dosis de 25 mg y del 34,5% con la dosis de 15 mg, en comparación con el 10,4% del placebo durante 12 semanas.

La reducción ajustada al placebo para la dosis de 25 mg fue del 42,7%, lo que, según la empresa, superó los resultados observados en estudios anteriores.

"Los inversores debatían si el listón debía situarse en el 25% o el 30% sobre una base normalizada con placebo, y los datos superan claramente ambos", afirmó el analista de William Blair, Myles Minter.

Más de la mitad de los que recibieron la dosis de 25 mg vieron reducida la frecuencia de sus convulsiones al menos a la mitad, en comparación con el 20,8% de los pacientes que recibieron placebo.

"Creemos que la gran eficacia demostrada por azetukalner en sus datos preliminares superó las expectativas de los inversores, ya que ofrece la mejor eficacia ajustada al placebo de cualquier otro medicamento anticonvulsivo probado en ensayos fundamentales", afirmó Brian Abrahams, analista de RBC Capital Markets.

El fármaco actúa potenciando la actividad del canal Kv7 para estabilizar las neuronas hiperactivas y ayudar a prevenir la descarga eléctrica anómala que provoca las convulsiones.

El desarrollador del fármaco dijo que tiene previsto presentar una solicitud de comercialización a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en el tercer trimestre. (Reporte de Siddhi Mahatole en Bangalore; edición de Janane Venkatraman, Sriraj Kalluvila y Maju Samuel; Editado en español por Ricardo Figueroa)